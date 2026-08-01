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    ROUNDUP/ING-Deutschland-Chef

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    Frühstartrente als Chance nutzen

    Für Sie zusammengefasst
    • Stoy fordert Finanzbildungsstrategie für Schüler
    • Staat zahlt Kindern 10 Euro monatlich von 6 bis 18
    • SoVD kritisiert kapitalgedeckte staatliche Vorsorge
    ROUNDUP/ING-Deutschland-Chef - Frühstartrente als Chance nutzen
    Foto: Christoph Gollnow - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Frühstartrente darf aus Sicht von ING-Deutschland-Chef Lars Stoy nicht der letzte Schritt zu mehr Finanzierung der Alterssicherung über den Kapitalmarkt sein. "Ich glaube, dass wir als Land eine Finanzbildungsstrategie entwickeln und umsetzen sollten", sagte Stoy, der das Thema Altersvorsorge im Vorstand des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) federführend betreut, der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt.

    "Es gibt viele lobenswerte Initiativen. Es braucht aber eine konzertierte Aktion", forderte Stoy. "Wir müssen dahin kommen, dass Schülerinnen und Schüler nach ihrem Abschluss auch über finanzielle Fragestellungen aufgeklärt sind."

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    In den vergangenen Jahren habe auch bei Jüngeren die Bereitschaft, am Kapitalmarkt zu investieren, deutlich zugenommen. "Die neuen Angebote zur privaten Altersvorsorge zahlen genau auf diesen Trend ein."

    Stoy: Förderung für weitere Jahrgänge prüfen

    Künftig soll jedes Kind vom 6. bis zum 18. Lebensjahr monatlich zehn Euro vom Staat in ein individuelles, kapitalgedecktes Altersvorsorgedepot erhalten. Losgehen soll es 2027. Den Anfang macht der Geburtsjahrgang 2020: Für Kinder die 2026 sechs Jahre alt geworden sind oder noch werden, soll es rückwirkend zum 1. Januar 2026 die staatliche Förderung geben. Von 2027 an soll jährlich der Jahrgang der dann Sechsjährigen dazukommen.

    "Ich hoffe, dass die Regierung noch Budgetmittel findet, um weitere Jahrgänge in die staatliche Förderung einzubinden", sagte Stoy. Jeder verstehe, dass der Staat nicht unbegrenzt Geld zur Verfügung habe. "Aber das wäre schon ein Unikum, wenn man so viele Jahrgänge ausschließt."

    Viele Deutsche scheuen das Investment an der Börse

    Insgesamt sei das Altersvorsorgedepot eine Chance. "Es wird aber brauchen, bis das alle merken, weil sich der Kapitalstock natürlich erst aufbauen muss", sagt Stoy. "Das Beste, was dem Land in Sachen Altersvorsorge passieren könnte, ist, dass sich eine Bewegung in Gang setzt. Es mangelt vielen nicht an der Erkenntnis, dass sie etwas für ihre Altersvorsorge tun müssen. In Deutschland tun wir uns nur manchmal schwer, ins Handeln zu kommen."

    Eltern, Paten und Großeltern können dem Gesetzentwurf zufolge in das Altersvorsorgedepot pro Jahr bis zu 6.840 Euro zusätzlich einzahlen. So könnten über die gesamte Laufzeit sechsstellige Summen zusammenkommen. Ausgezahlt werden soll das geförderte Kapital erst nach Vollendung des 65. Lebensjahres.

    Kritik vom Sozialverband

    Der Sozialverband SoVD sieht eine Stabilisierung der Altersvorsorge mittels kapitalgedeckten Systems inklusive entsprechender Risiken kritisch. "Dass dies wiederum der ING-Chef begrüßt, verwundert uns kaum. Es zeigt ganz klar, dass es bei der Frühstartrente nicht erneut passieren darf, dass am Ende vor allem die Versicherungswirtschaft profitiert - wie es bei der Riester-Rente vielfach der Fall war", sagte die Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier. "Entscheidend ist deshalb, die Verwaltungskosten so niedrig wie möglich zu halten, etwa durch ein öffentlich organisiertes Standardprodukt."

    Anbieter warten händeringend auf genaue politische Vorgaben

    Stoy sagte: "Ich kann für unser Haus sagen, dass wir mit Hochdruck daran arbeiten, ein preislich attraktives Angebot in den Markt zu bringen, was sich im Wettbewerb gut positionieren sollte." Und: "Eine dedizierte Beratung für dieses Produkt werden wir nicht anbieten, weil wir glauben, dass es so einfach erfassbar ist, dass eine Selbstbedienung möglich sein wird."

    Damit es 2027 losgehen kann, muss die Politik aber noch die Details festzurren. Stoy hofft, dass bald Klarheit herrscht: "Je schneller alle Details zum Gesetz bekannt sind, umso besser für die Anbieter. Wenn das viel später als Oktober kommt, wird es schwierig: So agil können sie gar nicht sein, dass sie die neuen Produkte dann auch noch in die IT implementieren."/ben/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ING Group Aktie

    Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 30,39 auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ING Group Aktie um +7,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von ING Group bezifferte sich zuletzt auf 87,31 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,90EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von -7,85 %/+8,61 % bedeutet.





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