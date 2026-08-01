Infineon, Siemens, Allianz – Deutsche Aktien sind zurück

Der Startwert lag bei 10.000 Euro. Am 1. August 2026 steht das Depot bei 15.536,62 Euro. Das entspricht einem Plus von 55,4 Prozent.

Während viele Anleger den deutschen Aktienmarkt längst abgeschrieben hatten, haben wir im Oktober 2024 unser „Depot Deutschland 2026“ gestartet. Das Konzept: mit ausgewählten Call-Optionsscheinen gezielt auf starke deutsche Unternehmen und aussichtsreiche Sondersituationen setzen.

55,4 Prozent seit dem Start: Unser Depot Deutschland 2026

Hinter dieser Bilanz stehen konkrete, dokumentierte Transaktionen. Bei Infineon wurden Teilpositionen mit Gewinnen von 856,9 Prozent, 615,5 Prozent und 482,8 Prozent verkauft. Adidas brachte bei abgeschlossenen Trades bis zu 180,9 Prozent, Allianz 142,7 Prozent und Lufthansa 134 Prozent. Hinzu kamen unter anderem Gewinne mit Aurubis, Deutsche Börse, Munich Re, Zalando und Beiersdorf.

Auch im laufenden Depot zeigen mehrere Positionen dreistellige Zuwächse: Siemens liegt mit 192,4 Prozent im Plus, Allianz mit 167,2 Prozent. Zalando, Lufthansa, Airbus, Adidas, Aurubis und Munich Re haben ebenfalls deutlich zugelegt.

Natürlich läuft nicht jede Position in die richtige Richtung. BMW, Jungheinrich, Heidelberg Materials und SAP liegen aktuell im Minus. Genau deshalb veröffentlichen wir das gesamte Depot und nicht nur die besten Treffer. Entscheidend ist die Bilanz aus Gewinnern, Verlusten, Positionsgrößen und rechtzeitigen Verkäufen. Sie steht derzeit bei plus 55,4 Prozent seit Oktober 2024.

Wir positionieren uns neu. Testen Sie unseren Börsendienst und profitieren Sie von unserer Strategie.

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Daniel bei NTV

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Die Idee hinter dem Depot

Deutschland verfügt weiterhin über Unternehmen mit starken Marktstellungen, hoher technologischer Kompetenz und internationalem Geschäft. Gleichzeitig werden viele deutsche Aktien mit einem deutlichen Bewertungsabschlag gehandelt. Sobald sich Erwartungen, Auftragseingänge oder Kapitalströme drehen, können daraus kräftige Kursbewegungen entstehen.

Call-Optionsscheine verstärken solche Bewegungen. Das eröffnet hohe Gewinnchancen, verlangt aber klare Auswahlkriterien, begrenzte Positionsgrößen und konsequentes Handeln. Verluste gehören zu dieser Strategie; einzelne Scheine können wertlos verfallen. Ausschlaggebend ist deshalb nicht der spektakulärste Einzelgewinn, sondern die Entwicklung des Gesamtdepots.

Alle Transaktionen über unseren Börsendienst

Abonnenten unseres Börsendienstes erhalten die entscheidenden Informationen zu den Positionen: Basiswert, WKN, Einstieg, Positionsgröße sowie unsere Kauf- und Verkaufssignale. So lässt sich nachvollziehen, welche Unternehmen wir auswählen, wann wir Chancen sehen und wann wir Gewinne sichern oder unsere Einschätzung korrigieren.

Wer deutsche Aktien nicht pauschal abschreiben, sondern gezielt nach den stärksten Chancen suchen will, kann das „Depot Deutschland 2026“ über unseren Börsendienst begleiten.