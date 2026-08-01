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    Microsoft, Coca Cola, Amazon – Die Rotation läuft: Defensive Marken rücken nach vorn

    Nach der langen Dominanz von Big Tech verschiebt sich der Fokus. Anleger suchen wieder stärker nach Unternehmen mit stabilen Cashflows, verlässlichen Geschäftsmodellen und hoher Preissetzungsmacht. Von dieser Rotation können defensive Markenwerte besonders profitieren.

    Genau darauf setzen wir mit unserem Markenwertportfolio „Optionsscheine-Marathon“. Seit Januar 2023 ist der Portfoliowert von 10.000 Euro auf 19.203,50 Euro gestiegen – ein Plus von 92,0 Prozent.

    Coca-Cola wird zum großen Gewinner

    Coca-Cola steht exemplarisch für die neue Stärke defensiver Aktien. Die weltweite Marke, wiederkehrende Nachfrage und hohe Preissetzungsmacht machen das Unternehmen auch in einem unsicheren Marktumfeld attraktiv. Unser Coca-Cola-Optionsschein liegt inzwischen mit 267,4 Prozent im Plus.

    Auch Monster profitiert von seiner starken Marktposition. Der laufende Optionsschein erreicht 187,1 Prozent; eine frühere Position wurde bereits mit 183,2 Prozent Gewinn verkauft. Visa liegt mit 68,8 Prozent vorne.

    Die Rotation bedeutet allerdings keinen vollständigen Abschied von Big Tech. Sie zwingt zu einer genaueren Auswahl. Microsoft kommt in der aktuellen Übersicht auf 67,3 Prozent, Adobe auf 65,1 Prozent, Amazon auf 39,7 Prozent und Alphabet auf 33,6 Prozent.

    Wir setzen damit auf zwei Seiten derselben Entwicklung: defensive Qualitätsaktien, die von der Suche nach Stabilität profitieren, und ausgewählte Technologiewerte, deren Wachstumsperspektiven noch nicht vollständig im Kurs stecken.

    Nicht jede Position geht auf. LVMH und Nike liegen derzeit jeweils rund 31 Prozent im Minus, Meta mit 16,7 Prozent. Entscheidend ist die Gesamtbilanz: plus 92,0 Prozent seit dem Start.

    Begleiten Sie die Rotation mit uns

    Abonnenten unseres Börsendienstes erhalten Basiswert, WKN, Einstieg, Positionsgröße sowie unsere Kauf- und Verkaufssignale. So erfahren Sie, welche Marken von der Rotation profitieren könnten und wo sich neue Chancen bei Big Tech entwickeln.

    Wir positionieren uns neu. Testen Sie unseren Börsendienst und profitieren Sie von unserer Strategie. 

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    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
    Microsoft, Coca Cola, Amazon – Die Rotation läuft: Defensive Marken rücken nach vorn Nach der langen Dominanz von Big Tech verschiebt sich der Fokus. Anleger suchen wieder stärker nach Unternehmen mit stabilen Cashflows, verlässlichen Geschäftsmodellen und hoher Preissetzungsmacht. Von dieser Rotation können defensive Markenwerte …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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