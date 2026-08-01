Die Borussia Dortmund-Aktie polarisiert: Das spricht jetzt für und gegen den nächsten Anstieg

Ein Teil der Community sieht die BVB-Aktie auf dem aktuellen Niveau um 3 Euro als vergleichsweise gut abgesichert. Wiederholt wird auf die Marktkapitalisierung von rund 335 Millionen Euro und die Erfahrung vergangener Jahre verwiesen. Mehrfach wird argumentiert, dass in überdurchschnittlich vielen Nicht-Coronajahren von Sommerständen aus zweistellige prozentuale Kurszuwächse bis zu den Jahreshöchstständen möglich gewesen seien. Diese historische Saisonalität wird als zentrales Argument angeführt, warum kurzfristig bereits moderate Anstiege in Richtung des jüngsten Widerstands bei 3,09 Euro und darüber hinaus als realistisch eingeschätzt werden.

Die Aktie von Borussia Dortmund hat in der zurückliegenden Woche trotz sportlicher Schlagzeilen und Transfergerüchte nur leicht nachgegeben. Mit einer Wochenperformance von rund minus 0,3 Prozent, einem engen Handelsspanne zwischen 3,015 und 3,09 Euro und einem halbierten Handelsvolumen gegenüber dem Wochenschnitt blieb der Kurs auffallend ruhig. Gerade diese Diskrepanz zwischen bewegter Nachrichtenlage und lethargischem Kursverlauf war der Auslöser für besonders intensive Diskussionen im Forum. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob sich aus der aktuellen Bewertung und Stimmungslage ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis ergibt – oder ob strukturelle Risiken überwiegen.

Unterstützend wirkt aus Sicht der Optimisten das schwache Anlegerinteresse: Das relative Handelsvolumen lag zuletzt nur bei etwa der Hälfte des Wochenschnitts, im Forum wird zudem ein geringer Investitionsgrad unter den Diskutierenden konstatiert. Daraus leiten einige die Erwartung ab, dass bei negativen Überraschungen weniger Verkaufsdruck durch überinvestierte Privatanleger droht. Die Stimmung wird als verhalten bis skeptisch beschrieben, was aus contrarian Sicht als potenziell konstruktiv interpretiert wird.

Positiv aufgenommen werden zudem die kommerziellen Aktivitäten des Vereins. Die laufende Asien-Tour, insbesondere der Auftritt in Tokio, wird in Medienberichten mit einem Einnahmepotenzial im mittleren einstelligen Millionenbereich verknüpft. Im Forum wird dies als willkommener Beitrag zur Liquidität gewertet, der zusätzliche Spielräume für Transfers eröffnen könnte. Auch das neue lilafarbene Ausweichtrikot, das offiziell als Fanprodukt mit auffälligem Design positioniert ist, wird in diesem Kontext als Baustein der internationalen Vermarktungsstrategie gesehen – auch wenn das Design bei Teilen der Anhängerschaft auf deutliche Skepsis stößt.

Teure Talente, hohes KGV: Zweifel an der Ertragskraft

Auf der anderen Seite überwiegen in vielen Beiträgen die Bedenken, dass die Aktie trotz des Kursniveaus nicht günstig sei. Das KGV auf Basis des Vorjahres von 65,5 wird als deutlich erhöht wahrgenommen und nährt Zweifel, ob die aktuelle Ertragskraft die Bewertung rechtfertigt. Mehrere Nutzer verweisen darauf, dass andere Titel im Markt aus ihrer Sicht ein deutlich höheres Steigerungspotenzial bei besserer fundamentaler Unterlegung bieten.

Im Zentrum der Kritik stehen die sportlichen und finanziellen Weichenstellungen. Medienberichte über eine mögliche Verpflichtung des 18-jährigen Konstantinos Karetsas für eine kolportierte Ablöse im Bereich von 30 Millionen Euro werden im Forum intensiv diskutiert. Teile der Community sehen darin eine riskante Mega-Investition in ein Talent, während gleichzeitig über begrenzte Mittel für weitere Verstärkungen spekuliert wird. Wiederkehrend wird die Frage gestellt, ob sich der Klub bei einem möglichen Abgang eines etablierten Torjägers einen erneuten Griff in den Talentbereich leisten kann, wenn ein verlässlicher 20-Tore-Stürmer am Markt deutlich teurer wäre.

Hinzu kommen Spekulationen über weitere Personalien im offensiven Mittelfeld und auf den Flügeln. In den Diskussionen wird die Erwartung geäußert, dass Karetsas perspektivisch einen etablierten Kreativspieler ersetzen könnte. Gleichzeitig wird darüber spekuliert, ob ein anderer Offensivakteur mit guten Leistungen bei einem Konkurrenten in die Rolle eines Nationalspielers hineinwachsen und damit für Dortmund finanziell außer Reichweite geraten könnte. Diese Gedankenspiele unterstreichen die Sorge, dass der Klub in einem Umfeld steigender Transferpreise permanent zwischen sportlichem Anspruch und finanzieller Vernunft balancieren muss.

Sportlich sorgte die Niederlage im ersten Testspiel der Japan-Reise gegen Cerezo Osaka für Stirnrunzeln, zumal der Kader stark durch Jugendspieler geprägt war. Im Forum wird dies zwar eher als Randnotiz gewertet, dennoch schwingt die Frage mit, ob der Kader in der Breite ausreichend konkurrenzfähig ist, um die hohen Erwartungen in Bundesliga und Europapokal zu erfüllen – eine Voraussetzung, damit sich die hohe Bewertung über bessere Ergebnisse und Prämien rechtfertigen lässt.

Ausblick: Enge Spanne, Fokus auf Tokio und Transferfenster

Für die kommende Woche richtet sich der Blick der Community vor allem auf zwei Ebenen. Kurzfristig steht die Kursentwicklung in der engen Handelsspanne im Fokus: Das Wochenhoch bei 3,09 Euro gilt als erste relevante Widerstandsmarke, das Wochentief bei 3,015 Euro als unmittelbare Unterstützung. Ein Ausbruch aus dieser Range könnte nach Einschätzung einiger Diskutanten ein Hinweis darauf sein, ob sich die zuletzt diskutierte Sommersaisonalität erneut entfaltet oder ob die Skepsis überwiegt.

Operativ bleiben die weiteren Spiele und Auftritte der Japan-Tour sowie mögliche Konkretisierungen im Transfergeschehen im Mittelpunkt. Die Community achtet auf Signale, ob die spekulierten Großinvestitionen in junge Spieler tatsächlich umgesetzt werden und wie sich dies auf die finanzielle Flexibilität auswirkt. Ebenso im Blick steht, ob die internationale Vermarktung – von Testspielen bis zum neuen Ausweichtrikot – sich in Form zusätzlicher Erlöse niederschlägt. Zwischen sportlichem Risiko auf dem Transfermarkt und der Hoffnung auf wiederkehrende Sommereffekte an der Börse dürfte die BVB-Aktie auch in der kommenden Woche ein Spielball zwischen Geduld und Zweifel bleiben.

Borussia Dortmund Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -0,3 % Wochenhoch / Wochentief 3,09€ / 3,015€ KGV (Vorjahr) 65,50 Marktkapitalisierung 335,60 Mio.EUR

Stand: 01.08.2026, 15:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 3,09€ und das Wochentief bei 3,015€ die zunächst wichtigsten Marken.

Schreibe Deinen Kommentar