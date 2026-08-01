BVB gewinnt Testspiel in Tokio - Sorgen um Chukwuemeka

Sorgen bereitet dem BVB aber Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka. Der österreichische WM-Fahrer musste im ersten Durchgang der Partie mit Problemen an seinem rechten Knie ausgewechselt werden und verschwand in den Katakomben des japanischen Nationalstadions. Wegen des starken Regenfalls in der japanischen Hauptstadt musste die Partie in der ersten Halbzeit für etwa 25 Minuten unterbrochen werden./dha/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 3,04 auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,16 %.

Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 335,60 Mio..

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +64,47 %/+64,47 % bedeutet.