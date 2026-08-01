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    BVB gewinnt Testspiel in Tokio - Sorgen um Chukwuemeka

    Für Sie zusammengefasst
    • BVB gewinnt Testspiel in Tokio gegen FC Tokyo 1:0
    • Fábio Silva trifft in der 54. Minute mit Drehschuss
    • Chukwuemeka wegen Knieproblemen ausgewechselt
    BVB gewinnt Testspiel in Tokio - Sorgen um Chukwuemeka
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    TOKIO (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat das Testspiel in Tokio zum Abschluss seiner Marketing-Reise nach Japan gewonnen. Der Vizemeister besiegte den japanischen Erstligisten FC Tokyo mit 1:0 (0:0). Stürmer Fábio Silva erzielte das Tor des Tages in der 54. Minute mit einem Schuss aus der Drehung.

    Nachdem im ersten Testspiel der Reise in Osaka überwiegend Nachwuchsspieler für den BVB aufgelaufen waren, standen in Tokio mit Maximilian Beier, Waldemar Anton und Daniel Svensson einige Dortmunder Leistungsträger auf dem Rasen. Die erste Partie der Japan-Reise hatten die Schwarz-Gelben am Mittwoch gegen Cerezo Osaka mit 0:1 verloren.

    Sorgen bereitet dem BVB aber Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka. Der österreichische WM-Fahrer musste im ersten Durchgang der Partie mit Problemen an seinem rechten Knie ausgewechselt werden und verschwand in den Katakomben des japanischen Nationalstadions. Wegen des starken Regenfalls in der japanischen Hauptstadt musste die Partie in der ersten Halbzeit für etwa 25 Minuten unterbrochen werden./dha/DP/zb

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    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 3,04 auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 335,60 Mio..

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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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