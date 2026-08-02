Wenn der Kunde des Kunden boomt

Nynomic hat diese Woche keine Meldung veröffentlicht. Aber die Zahlen, die andere veröffentlicht haben, erzählen die Geschichte.

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Nynomic hält mit LayTec eine Tochtergesellschaft, die in-situ optische Messtechnik für MOCVD-Reaktoren herstellt. Konkret: LayTecs Systeme – EpiCurveTT und EpiTT – sitzen direkt im Reaktor und überwachen in Echtzeit Wafertemperatur, atomare Wachstumsraten und Waferkrümmung. Ohne diese Messtechnik ist die präzise atomare Abscheidung, die für die Herstellung zuverlässiger GaN- und InP-Bauelemente mit kommerziellen Ausbeuten erforderlich ist, physisch nicht möglich. Aixtron ist Kunde und kontrolliert 70–90% des globalen MOCVD-Markts.

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Im zweiten Quartal 2026 erreichte Aixtrons Auftragseingang 214,5 Mio. € – ein Plus von 81% gegenüber dem Vorjahr. Im gesamten ersten Halbjahr summierten sich die Neuaufträge auf 386,0 Mio. € (+54%). Rund 75% der Anlagenaufträge im zweiten Quartal entfielen auf Optoelektronik. Entscheidend für die Qualität des Nachfrageschubs: CEO Felix Grawert betonte im Call explizit, dass die Investitionswelle nicht auf wenige große Abnehmer beschränkt ist – er sprach von einem diversifizierten Set von fast 15 Laser-Unternehmen aus Europa, den USA, Taiwan, Japan und China. Größere Laser-Systemauslieferungen beginnen ab Q3 2026 – und der Großteil der Reaktoren beinhaltet LayTec-Messtechnik.

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Der zweite wichtige Datenpunkt kam von AXT Inc., einem US-Hersteller von Verbindungshalbleiter-Substraten. AXT erzielte im Q2 2026 einen Rekordumsatz von 47,6 Mio. USD – ein Plus von 77% gegenüber Q1 und 164% gegenüber dem Vorjahr. Der Indiumphosphid-Umsatz allein erreichte 30,7 Mio. USD, getrieben von Datacenter-Anwendungen. Parallel schloss AXT einen langfristigen Liefervertrag mit Lumentum über InP-Wafer-Substrate mit einer Mindestabnahme bis Ende 2031. Lumentum hatte bereits im Mai mehrere G10-AsP MOCVD-Systeme bei Aixtron für InP-basierte Laser- und Detektorproduktion bestellt. Die Lieferkette schließt sich: Lumentum braucht InP-Substrate von AXT, baut Kapazitäten mit Aixtron-Reaktoren auf – und in jedem dieser Reaktoren steckt LayTec.

𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

Nynomic und LayTec sind ein gutes Beispiel dafür, wie man im Small Cap-Segment von Entwicklungen profitieren kann, die auf den ersten Blick woanders stattfinden. Aixtron boomt, AXT verdreifacht seinen Umsatz – aber wer tiefer in die Wertschöpfungskette schaut, findet mit LayTec den strukturellen Hebel: einen Zulieferer, der an jedem einzelnen Reaktor hängt, den Aixtron ausliefert. Solche Industry Cross Reads sind im Small Cap-Segment besonders wertvoll – weil der Fokus auf die kleinen Firmen in der Lieferkette schlicht geringer ist.

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