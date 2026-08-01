Wieder Angriffe Israels in Gaza - Klinik-Lager getroffen

Aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen hieß es, bei israelischen Drohnenangriffen seien zwei Palästinenser in der Stadt Gaza und ein weiterer Mann in Deir al-Balah getötet worden.

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Armee setzt ihre Angriffe auf Ziele im Gazastreifen fort. Palästinensischen Angaben zufolge gab es dabei im Laufe des Tages drei Tote und mehrere Verletzte. "Ziel der beiden Angriffe waren Terroristen", teilte ein israelischer Armeesprecher am Nachmittag auf Anfrage mit. Die Angriffe folgen kurz auf eine Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, dass eine Einigung auf eine Entwaffnung der Hamas erzielt worden sei.

Lager neben einer Klinik getroffen - unterschiedliche Darstellungen

Bei einem israelischen Luftangriff in Deir al-Balah im zentralen Abschnitt des Gazastreifens sei ein Lager einer Klinik getroffen worden, teilte die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde mit. Dort seien Medikamente und medizinische Ausrüstung aufbewahrt und zerstört worden.

Von palästinensischen und sozialen Medien verbreitete Aufnahmen sollen den Ort nach dem Angriff zeigen. Zu sehen ist ein großer Krater neben Zelten und Gebäuden sowie Kartons und andere Verpackungen, die darin verstreut liegen.

Israels Armee teilte mit, sie habe Waffenlager der Hamas ins Visier genommen, darunter eines neben dem Krankenhaus. Sie warf der Terrororganisation vor, medizinische Einrichtungen für ihre Zwecke zu missbrauchen.

Alle Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Gezielte Tötungen



Seit Oktober 2025 gilt eine Waffenruhe im Gaza-Krieg, Israels Armee hat zuletzt aber immer wieder mutmaßliche Mitglieder der Terrororganisationen Hamas und Palästinensischer Islamischer Dschihad (PIJ) getötet - zuletzt einen Mann, dem eine ehemalige israelische Geisel sexualisierte Gewalt vorwarf. Die junge Frau sagte israelischen Medien zufolge, dass sein Tod zwar nichts ungeschehen mache, mit ihm aber gerecht verfahren worden sei.

Der Mann soll laut Israels Militär ein Kommandeur der Hamas gewesen sein und auch als Arzt in einem Krankenhaus gearbeitet haben. Die Angaben lassen sich nicht überprüfen.

Laut israelischen Medienberichten ist es das Ziel des israelischen Militärs, alle am Massaker vom 7. Oktober beteiligten Täter zu töten. Es dürfte sich demnach noch um etwa 2.000 Terroristen handeln.

Voraussetzung für die von Trump angekündigte Entwaffnung der Hamas ist laut Angaben des von ihm gegründeten Friedensrats, dass beide Seiten ihre Kampfhandlungen einstellen. Dass der Plan umgesetzt wird, ist alles andere als gewiss. Ziel von Trumps Friedensplan ist ein dauerhaftes Ende des Gaza-Kriegs, der Wiederaufbau des großflächig zerstörten Gebiets und eine Nachkriegsordnung./cir/DP/zb



