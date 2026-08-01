POET Technologies verliert an Boden: Diese Risiken beschäftigen die Anleger

Ein Teil der Community interpretiert die täglichen Schwankungen als Ausdruck eines stark von kurzfristigen Akteuren dominierten Handels. Immer wieder wird auf Kursanstiege in der US-Vorbörse verwiesen, die zur regulären Eröffnung weitgehend verpuffen. Diese Beobachtung führt zu der Einschätzung, dass professionelle Marktteilnehmer die hohe Volatilität gezielt nutzen, um Kleinanleger aus der Aktie zu drängen. Als Beleg dienen Beispiele aus anderen Werten und Sektoren, in denen Fondsliquidationen und Short-Positionen großer Adressen nach Ansicht der Diskutanten zu abrupten Kursrutschen und anschließenden Rallyes geführt haben. Diese Vorgänge werden im Forum als typisches Muster eines „schmutzigen Spiels“ an der Börse beschrieben, bleiben aber Spekulation und sind für POET selbst nicht belegt.

Die Aktie von POET Technologies stand in dieser Woche erneut im Fokus der aktiven Privatanleger. Trotz einer moderaten Wochenperformance von minus 2,4 Prozent bei einer Spanne zwischen 5,55 und 6,34 Euro drehte sich ein Großteil der Diskussionen um die Frage, ob die jüngsten Ausschläge nur ein weiteres Kapitel der bekannten Achterbahnfahrt sind oder bereits den Auftakt zu einer neuen Aufwärtsphase markieren. Zentraler Streitpunkt war dabei, ob kurzfristige Kursbewegungen vor allem von spekulativen Marktkräften getrieben werden oder ob sich im Hintergrund ein struktureller Rückenwind durch den KI-Boom und den Lumilens-Deal aufbaut.

Dem gegenüber steht eine Gruppe von Anlegern, die die Bewegungen im größeren Kontext des gesamten Halbleiter- und KI-Sektors sieht. Sie verweisen darauf, dass nach der Korrektur der vergangenen Wochen viele Indikatoren im Sektor abgekühlt seien und nun wieder Raum für einen nächsten Aufwärtsimpuls böten. POET wird in diesem Zusammenhang als Teil eines breiteren Trends gesehen, bei dem Kapital aus überhitzten Bereichen abgezogen und später in vermeintlich unterbewertete Wachstumswerte zurückgeführt wird. Die jüngste Stabilisierung des Handelsvolumens auf etwa dem Wochenschnitt wird dabei als Zeichen gewertet, dass sich der Markt nach der letzten Abwärtswelle neu sortiert.

KI-Fantasie, Lumilens und mögliche Technologie-Synergien

Auf der positiven Seite dominiert klar die Erwartung, dass POET Technologies vom globalen KI-Investitionszyklus profitieren könnte. Mehrere Beiträge verknüpfen die starke Entwicklung großer Cloud- und Chipanbieter mit der Perspektive für optische Interconnect-Lösungen. Die guten Quartalszahlen eines großen US-Technologiekonzerns im Cloud- und KI-Geschäft werden als Signal interpretiert, dass die Nachfrage nach leistungsfähiger Dateninfrastruktur weiter steigt. In diesem Umfeld wird der bestehende Lumilens-Deal als möglicher Hebel gesehen, über den POET indirekt an wachsenden KI-Budgets partizipieren könnte. Konkrete Umsatz- oder Gewinnbeiträge sind allerdings nicht bekannt und bleiben Erwartung der Community.

Einige technisch orientierte Anleger denken darüber hinaus in technologischen Szenarien: Diskutiert werden potenzielle Synergien zwischen programmierbaren, ultraschnellen MicroLED-Pixeln anderer Anbieter und dem optischen Interposer von POET. In der Theorie könnten solche Komponenten klassische Lasersysteme teilweise ergänzen und in GPU-zu-GPU- oder Rack-zu-Rack-Verbindungen eingesetzt werden. Diese Überlegungen sind klar spekulativ, zeigen aber, dass ein Teil der Community POET als möglichen Baustein in künftigen Hochgeschwindigkeits-Datenzentren sieht. Unterstützt wird diese Sicht durch Hinweise auf politische Initiativen wie europäische KI-Gigafactory-Programme, die als langfristig positives Umfeld für die gesamte Branche gewertet werden.

Gleichzeitig bleibt die fundamentale Ausgangslage anspruchsvoll. Das negative Kurs-Gewinn-Verhältnis des Vorjahres von -11,59 unterstreicht, dass POET bislang Verluste schreibt und Investoren stark auf zukünftiges Wachstum setzen. Die Marktkapitalisierung von rund 1,05 Milliarden Euro spiegelt bereits erhebliche Erwartungen wider, ohne dass im Forum neue, gesicherte Unternehmenskennzahlen diskutiert worden wären. Die Frage, ob der aktuelle Kurs diese Hoffnungen rechtfertigt, bleibt entsprechend umstritten.

Risikomanagement statt Kursfantasie – und der Blick auf die nächste Woche

Auf der kritischen Seite rückt neben der Volatilität vor allem das Risikomanagement in den Vordergrund. Mehrere Anleger betonen, dass sie konsequent mit Stop-Loss- und Break-even-Marken arbeiten, um Verluste zu begrenzen und nicht in stark fallende Kurse „hineinzusitzen“. Die Aktie wird von vielen klar als spekulatives Investment eingestuft, bei dem Timing und Disziplin entscheidend seien. Die Diskussionen um angebliche Marktmanipulationen und „Spielchen“ großer Adressen verstärken bei einigen die Vorsicht und führen dazu, dass Engagements reduziert oder nur kurzfristige Positionen eingegangen werden.

Andere Investoren zeigen sich gelassener und verweisen darauf, dass sie Rücksetzer zum Aufstocken genutzt haben und die „Reise“ mit POET noch nicht als beendet ansehen. Gleichzeitig wird aber auch deutlich, dass ein Teil der Community trotz grundsätzlicher Überzeugung über weitere Käufe nachdenkt und private Prioritäten – etwa Reisepläne – höher gewichtet als zusätzliche Aktienkäufe. Dies deutet darauf hin, dass die Bereitschaft, frisches Kapital in die Aktie zu lenken, derzeit begrenzt ist.

Für die kommende Woche rücken vor allem technische Marken in den Fokus. Das Wochenhoch bei 6,34 Euro gilt als erster relevanter Widerstand, dessen Überwinden ein Signal für eine Fortsetzung der Erholung liefern könnte. Auf der Unterseite wird das Wochentief bei 5,55 Euro als wichtige Unterstützung gesehen. Ein Bruch dieser Marke könnte nach Einschätzung der Community den Verkaufsdruck verstärken und neue Tiefs eröffnen. Unternehmensseitig sind aktuell keine konkreten Termine bekannt, dennoch bleibt die Aktie stark nachrichtengetrieben: Jede Meldung zu KI-Investitionen großer Technologiekonzerne, zur weiteren Ausgestaltung des Lumilens-Deals oder zu neuen Partnerschaften könnte kurzfristig deutliche Kursreaktionen auslösen.

Zwischen der Hoffnung auf einen nachhaltigen KI-Schub und der Skepsis gegenüber kurzfristigen Marktkräften bleibt POET Technologies damit eine Aktie, die auch in der kommenden Woche vor allem eines verspricht: Bewegung.

POET Technologies Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -2,4 % Wochenhoch / Wochentief 6,34€ / 5,55€ KGV (Vorjahr) -11,59 Marktkapitalisierung 1,05 Mrd.EUR

Stand: 01.08.2026, 18:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 6,34€ und das Wochentief bei 5,55€ die zunächst wichtigsten Marken.