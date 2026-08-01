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    Die Aktie explodiert

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    12,1 Prozent Plus: Darum kennt die Rheinmetall-Aktie gerade kein Halten

    Mit einem Wochenplus von 12,1 Prozent gehört Rheinmetall zu den auffälligsten Aktien der Woche. Die Community diskutiert, was hinter der Rallye steckt und wie lange sie noch tragen kann.

    Die Aktie explodiert - 12,1 Prozent Plus: Darum kennt die Rheinmetall-Aktie gerade kein Halten
    Foto: David Young - dpa

    Die Rheinmetall-Aktie stand in dieser Woche im Fokus der Börsencommunity. Mit einer Wochenperformance von plus 12,1 Prozent, einem Spanne zwischen 1.035,40 und 1.187,80 Euro und vergleichsweise normalem Handelsvolumen rückte vor allem ein Thema in den Mittelpunkt: der massive Kapazitätsausbau des Konzerns, der kurzfristig den operativen Cashflow belastet, aber langfristig höhere Margen ermöglichen soll.

    Zwischen Wachstumsoffensive und Cashflow-Sorge

    Im Forum prallen zwei Lager aufeinander. Die eine Seite sieht in den jüngsten Investitionen in moderne Fertigungslinien eine notwendige Voraussetzung, um den hohen Auftragsbestand abzuarbeiten und die Marktposition zu festigen. Die andere Seite warnt vor einem als riskant empfundenen Spagat aus hoher Bewertung und deutlich negativem Cashflow.

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    Mehrere Beiträge betonen, dass der Konzern seine Produktion teilweise auf ein Vielfaches der bisherigen Kapazität hochfährt. Die Community interpretiert dies überwiegend als strategische Antwort auf die anhaltend hohe Nachfrage nach Munition, Artilleriesystemen und maritimen Lösungen. Der negative operative Cashflow wird in diesen Beiträgen als temporärer Effekt gewertet, der aus der Vorfinanzierung des Kapazitätsausbaus resultiere. Die Erwartung: Sobald die neuen Anlagen ausgelastet sind, sollen Skaleneffekte, Automatisierung und höhere Stückzahlen die Produktionskosten senken und die Margen verbessern.

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    Unterstützt wird diese optimistische Sicht durch die Einschätzung, Rheinmetall habe mit hoher Eigenfertigung einen technologischen und sicherheitspolitischen Vorteil. Die strengen Anforderungen im Rüstungsbereich ließen sich nach Ansicht einiger Nutzer nicht einfach durch Zukauf von Komponenten aus Niedriglohnländern erfüllen. Daraus leitet die Community die Erwartung ab, dass der Konzern seine Wertschöpfungstiefe und damit seine Preissetzungsmacht sichern kann.

    Auftragsflut als Rückenwind – und als Belastungsprobe

    Für Rückenwind in der Diskussion sorgen mehrere neue Aufträge, die in den Beiträgen aufgegriffen werden. Genannt werden ein Auftrag der US-Armee zur Weiterentwicklung autonomer Logistikfähigkeiten, der als Signal für die wachsende Bedeutung von KI-gestützten Systemen im Militärbereich interpretiert wird, sowie ein Auftrag über 72 RCH-155-Waffensysteme für die britische Armee. Hinzu kommt ein Modernisierungsauftrag für die Fregatte „Bayern“ im mittleren dreistelligen Millionenbereich, der die Präsenz im maritimen Segment unterstreicht. Diese Projekte werden von der Community als Beleg für die starke Position Rheinmetalls in NATO-Märkten gewertet.

    Mehrfach wird darauf verwiesen, dass der Konzern nach jüngsten Zahlen Umsatz und Gewinn gesteigert habe und damit die Markterwartungen übertroffen habe. In den Beiträgen wird daraus die Einschätzung abgeleitet, Rheinmetall könne die Auftragsflut bereits heute in steigende Erträge ummünzen, auch wenn der Cashflow durch Investitionen belastet sei. Charttechnisch wird die jüngste Kursbewegung als Versuch beschrieben, eine Kurslücke aus dem Juni zu schließen und den Aufwärtstrend zu bestätigen.

    Gleichzeitig mahnen skeptische Stimmen, der negative Cashflow dürfe nicht verharmlost werden. Sie verweisen auf die Gefahr, dass hohe Investitionen und eine ambitionierte Bewertung – das KGV des Vorjahres lag bei 104,62 – wenig Puffer für operative Rückschläge lassen. In diesem Lager wird die Aktie als „überbewertet“ bezeichnet, wobei es sich ausdrücklich um subjektive Einschätzungen handelt. Einige Nutzer betonen, dass trotz positiver Analystenstimmen die Spanne der Kursziele groß sei und von einem klaren Konsens keine Rede sein könne.

    Zwischen Daytrading und Langfriststory

    Die starke Kursbewegung der Woche spaltet zudem die kurzfristig orientierten Trader und die langfristig denkenden Anleger. Ein Teil der Community berichtet von konsequenter Gewinnmitnahme nach dem Sprung an das Wochenhoch und spekuliert auf Rücksetzer unter die Marke von 1.000 Euro. Andere sehen die Volatilität lediglich als Begleiterscheinung eines strukturellen Aufwärtstrends, der von geopolitischen Spannungen, steigenden Verteidigungsbudgets und technologischer Aufrüstung getragen werde.

    Für die kommende Woche rücken vor allem drei Aspekte in den Fokus: Zum einen die charttechnischen Marken mit einem Widerstand im Bereich des Wochenhochs bei 1.187,80 Euro und einer Unterstützung nahe dem Wochentief bei 1.035,40 Euro. Zum zweiten die Frage, ob weitere Auftragsmeldungen oder Analystenkommentare die Diskussion um Bewertung und Cashflow neu anfachen. Und schließlich der Blick auf den nächsten großen Termin: Am 6. August 2026 steht um 14:00 MESZ der Bericht zum zweiten Quartal an. In der Community gilt dieser Termin als entscheidend dafür, ob sich die Hoffnung auf sinkende Stückkosten und eine Entspannung beim Cashflow untermauern lässt – oder ob die Zweifel der Skeptiker neuen Auftrieb erhalten.

    Rheinmetall Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +12,1 %
    Wochenhoch / Wochentief 1.187,80€ / 1.035,40€
    KGV (Vorjahr) 104,62
    Marktkapitalisierung 52,46 Mrd.EUR

    Stand: 01.08.2026, 20:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Termine der kommenden Woche:

    • 06.08.2026: 14:00 MESZ: Bericht über das 2. Quartal

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 1.187,80€ und das Wochentief bei 1.035,40€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Rheinmetall

    -0,26 %
    +12,12 %
    +16,91 %
    -14,76 %
    -33,93 %
    +353,88 %
    +1.295,37 %
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    +49.231,03 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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