Nach dem Rückschlag bei adidas: Jetzt wird die Bewertung neu diskutiert

Ein wesentlicher Diskussionsstrang drehte sich um den gemeldeten Aktienkauf von Vorstandschef Björn Gulden. In der Community wird hervorgehoben, dass der Manager adidas-Aktien im Volumen von über einer halben Million Euro erworben hat. Mehrere Beiträge werten dies als klares Vertrauenssignal in die eigene Strategie und als Hinweis darauf, dass das Management den jüngsten Kursrückgang für überzogen hält. In Relation zu einem hohen Managergehalt sei der Betrag zwar verkraftbar, aber nach Einschätzung vieler Nutzer dennoch deutlich genug, um am Markt wahrgenommen zu werden.

Die Aktie von adidas stand in dieser Woche im Fokus der Börsencommunity. Nach einem Wochenverlust von 7,3 Prozent bei einer Handelsspanne zwischen 182,45 und 147,20 Euro und einem außergewöhnlich hohen Handelsvolumen von dem 27,8-Fachen des Wochenschnitts wurde der Titel besonders intensiv diskutiert. Im Zentrum der Debatte stand die Frage, wie der deutliche Kursrückgang nach den Quartalszahlen und der anschließende Aktienkauf des Vorstandschefs einzuordnen sind.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Unterstützt wird diese optimistische Lesart durch die anhaltend positiven Analysteneinschätzungen. Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung auf „Buy“ mit einem Kursziel von 205 Euro bestätigt, JPMorgan stuft die Aktie laut Community-Angaben weiterhin mit „Overweight“ ein. In den Forenbeiträgen wird dies als Zeichen gewertet, dass die großen Häuser trotz der Kostenüberraschung beim operativen Ergebnis an der mittelfristigen Erholungsgeschichte festhalten.

Positiv hervorgehoben wird zudem die Markenstärke von adidas. Mehrere Nutzer verweisen auf die lange Unternehmenshistorie und die globale Strahlkraft der Marke, die als „Kultmarke“ beschrieben wird. In Verbindung mit einer nach Community-Einschätzung „sauberen Bilanz“ und einem im Branchenvergleich als „überschaubar“ empfundenen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,54 für das Vorjahr sehen viele Kommentatoren die fundamentale Basis als intakt. Die Entscheidung, den kostspieligen Ausrüstervertrag mit dem DFB nicht zu verlängern, wird in diesem Zusammenhang von Teilen der Community als strategisch sinnvoll bewertet, da Sponsoringkosten im internationalen Fußball als stark steigend eingeschätzt werden.

Bewertungssorgen, Margendruck und Angst vor weiterer Korrektur

Auf der Gegenseite steht eine deutlich skeptische Fraktion, die den Kursrutsch nicht als Übertreibung, sondern als Beginn einer längeren Korrekturphase interpretiert. Mehrfach wird die Aktie als „überbewertet“ bezeichnet, mit der Erwartung, dass sich der Kurs nach einer technischen Gegenbewegung weiter nach unten orientieren könnte. Genannt werden in der Diskussion mögliche Zielzonen im Bereich von 125 bis 110 Euro, wobei es sich ausdrücklich um individuelle Erwartungen und Spekulationen handelt.

Im Mittelpunkt der Kritik steht der Margendruck: Die Community verweist auf das kostenbedingte Verfehlen des operativen Gewinnziels, das in der Telefonkonferenz eingeräumt wurde. Auch wenn adidas die Wachstumsprognose angehoben hat, dominiert bei den Skeptikern die Sorge, dass steigende Kosten und ein schwieriges Konsumumfeld die Profitabilität länger belasten könnten. Die hohe Bewertung im Verhältnis zu diesen Unsicherheiten wird als Hauptrisiko gesehen.

Zusätzliche Nervosität entsteht durch die starke Kursreaktion im internationalen Vergleich. In den Beiträgen wird spekuliert, dass der Kursrutsch bei adidas auch auf den US-Konkurrenten Nike ausstrahlt. Gleichzeitig wird auf mögliche „Selbstschädigungsverträge“ im Sportsponsoring verwiesen, also sehr teure Ausrüsterdeals, die sich bei schwächerer Nachfrage nur schwer rechnen. Die Gefahr, dass sich Sponsoringkosten weiter aufschaukeln, während der Konsum unter Druck steht, wird als strukturelles Risiko für die Branche beschrieben.

Zwischen technischer Erholung und kritischen Marken

Charttechnisch blickt die Community auf eine Woche mit hoher Volatilität. Das Wochenhoch bei 182,45 Euro wird als kurzfristiger Widerstand gesehen, das Wochentief bei 147,20 Euro als zentrale Unterstützungszone. Mehrere kurzfristig orientierte Marktteilnehmer spekulieren auf technische Erholungen nach starken Abwärtsbewegungen, andere verweisen auf eine „Drei-Tage-Regel“, nach der sich der Kurs zunächst einpendeln müsse, bevor eine nachhaltige Richtung erkennbar werde.

Für die kommende Woche gelten vor allem zwei Aspekte als entscheidend: Zum einen, ob die Unterstützung im Bereich des jüngsten Wochentiefs hält oder erneut getestet wird. Ein Bruch dieser Marke könnte nach Einschätzung der Community den Weg in tiefere Kursregionen öffnen, während eine Stabilisierung darüber die Basis für eine Erholung in Richtung des Widerstands um 182 Euro legen würde. Zum anderen wird beobachtet, ob weitere Insidertransaktionen oder neue Analystenkommentare folgen, die das Vertrauen in die mittelfristige Ertragskraft von adidas stärken oder schwächen könnten.

Damit bleibt die adidas-Aktie vorerst ein Spielball zwischen der Hoffnung auf eine fundamental unterlegte Erholung einer global starken Marke und der Furcht vor anhaltendem Margendruck und Bewertungsanpassungen. Die Kursmarken der abgelaufenen Woche liefern dabei die Orientierungspunkte, an denen sich die Diskussion in den kommenden Tagen fortsetzen dürfte.

adidas Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -7,3 % Wochenhoch / Wochentief 182,45€ / 147,20€ KGV (Vorjahr) 22,54 Marktkapitalisierung 28,76 Mrd.EUR

Stand: 01.08.2026, 21:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 182,45€ und das Wochentief bei 147,20€ die zunächst wichtigsten Marken.

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