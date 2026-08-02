Enel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Enel Aktie im Überblick.

2 Analysten empfehlen die Enel Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Enel Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Enel Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Enel Aktie beträgt 9,17€. Die Enel Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,41 %.