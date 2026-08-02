Aktie kaufen oder verkaufen
Enel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Antonio Gravante - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Enel Aktie im Überblick.
2 Analysten empfehlen die Enel Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Enel Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Enel Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Enel Aktie beträgt 9,17€. Die Enel Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,41 %.
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Analysten und Kursziele für die Enel Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|8,00Euro
|-18,33 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|10,00EUR
|+2,09 %
|13.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|9,00EUR
|-8,12 %
|30.07.2026
|RBC
|8,00EUR
|-18,33 %
|30.07.2026
|JEFFERIES
|10,00EUR
|+2,09 %
|30.07.2026
|JPMORGAN
|10,00EUR
|+2,09 %
|30.07.2026
-1,57 %
-0,70 %
-4,85 %
+2,11 %
+26,65 %
+57,40 %
+24,31 %
+140,03 %
+55,48 %
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