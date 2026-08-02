EssilorLuxottica Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur EssilorLuxottica Aktie im Überblick.

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Das durchschnittliche Kursziel der EssilorLuxottica Aktie beträgt 228,92€. Die EssilorLuxottica Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +38,49 %.