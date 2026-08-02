Aktie kaufen oder verkaufen
EssilorLuxottica Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: EssilorLuxottica
Aktuelle Analystenmeinungen zur EssilorLuxottica Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die EssilorLuxottica Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die EssilorLuxottica Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die EssilorLuxottica Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der EssilorLuxottica Aktie beträgt 228,92€. Die EssilorLuxottica Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +38,49 %.
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Analysten und Kursziele für die EssilorLuxottica Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|-
|-
|-
|Analyst
|250,00Euro
|+51,24 %
|-
|Goldman Sachs
|200,00Euro
|+20,99 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|181,00EUR
|+9,50 %
|-
|RBC
|230,00EUR
|+39,14 %
|01.07.2026
|UBS
|278,00EUR
|+68,18 %
|02.07.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|08.07.2026
|GOLDMAN SACHS
|200,00EUR
|+20,99 %
|14.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|185,00EUR
|+11,92 %
|21.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|185,00EUR
|+11,92 %
|28.07.2026
|JEFFERIES
|250,00EUR
|+51,24 %
|28.07.2026
|JPMORGAN
|305,00EUR
|+84,51 %
|28.07.2026
|RBC
|230,00EUR
|+39,14 %
|28.07.2026
|UBS
|282,00EUR
|+70,60 %
|29.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|200,00EUR
|+20,99 %
|31.07.2026
+0,61 %
+2,59 %
+0,57 %
-7,97 %
-36,25 %
-7,97 %
+4,25 %
+45,15 %
+171,95 %
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