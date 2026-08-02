Aktie kaufen oder verkaufen
Evotec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: pressfoto - freepik
Aktuelle Analystenmeinungen zur Evotec Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Evotec Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Evotec Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Evotec Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Evotec Aktie beträgt 4,60€. Die Evotec Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +33,72 %.
Analysten und Kursziele für die Evotec Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|3,00Euro
|-12,79 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|3,00EUR
|-12,79 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|4,00EUR
|+16,28 %
|-
|RBC
|10,00EUR
|+190,70 %
|13.07.2026
|BERENBERG
|3,00EUR
|-12,79 %
|15.07.2026
-1,43 %
-3,32 %
-30,45 %
-30,83 %
-53,30 %
-84,93 %
-90,19 %
-15,35 %
-76,84 %
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