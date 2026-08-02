Evotec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Evotec Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Evotec Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Evotec Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Evotec Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Evotec Aktie beträgt 4,60€. Die Evotec Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +33,72 %.