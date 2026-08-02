Aktie kaufen oder verkaufen
Fraport Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Fraport AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fraport Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fraport Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Fraport Aktie beträgt 81,90€. Die Fraport Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,71 %.
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Analysten und Kursziele für die Fraport Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Bernstein
|74,00Euro
|+9,06 %
|-
|Analyst
|95,00Euro
|+40,01 %
|-
|Barclays Capital
|71,00Euro
|+4,64 %
|-
|JPMorgan
|82,00Euro
|+20,85 %
|-
|JEFFERIES
|90,00EUR
|+32,65 %
|13.07.2026
|JEFFERIES
|95,00EUR
|+40,01 %
|13.07.2026
|JPMORGAN
|82,00EUR
|+20,85 %
|13.07.2026
|JPMORGAN
|85,00EUR
|+25,28 %
|13.07.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|14.07.2026
|BARCLAYS
|71,00EUR
|+4,64 %
|20.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00EUR
|+9,06 %
|21.07.2026
-0,51 %
+5,23 %
-6,82 %
+1,03 %
+3,33 %
+45,33 %
+22,23 %
+38,28 %
+202,90 %
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