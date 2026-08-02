Fraport Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Fraport Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fraport Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Fraport Aktie beträgt 81,90€. Die Fraport Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,71 %.