Fresenius Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Fresenius Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Fresenius Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fresenius Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Aktie beträgt 55,20€. Die Fresenius Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +23,77 %.