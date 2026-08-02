Aktie kaufen oder verkaufen
Fresenius Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Arne Dedert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fresenius Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Fresenius Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fresenius Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Aktie beträgt 55,20€. Die Fresenius Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +23,77 %.
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Analysten und Kursziele für die Fresenius Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|55,00EUR
|+23,32 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|55,00EUR
|+23,32 %
|13.07.2026
|JEFFERIES
|55,00EUR
|+23,32 %
|13.07.2026
|JEFFERIES
|55,00EUR
|+23,32 %
|21.07.2026
|JPMORGAN
|56,00EUR
|+25,56 %
|21.07.2026
-0,49 %
+4,73 %
+14,21 %
+9,24 %
+5,87 %
+56,57 %
+1,29 %
-33,75 %
+3.085,71 %
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