GEA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur GEA Group Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu kaufen. 8 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die GEA Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der GEA Group Aktie beträgt 68,63€. Die GEA Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,04 %.