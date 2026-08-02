Aktie kaufen oder verkaufen
GEA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER
Aktuelle Analystenmeinungen zur GEA Group Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu kaufen. 8 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die GEA Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der GEA Group Aktie beträgt 68,63€. Die GEA Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,04 %.
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Analysten und Kursziele für die GEA Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|70,00Euro
|+13,27 %
|-
|Analyst
|70,00Euro
|+13,27 %
|-
|Barclays Capital
|69,00Euro
|+11,65 %
|-
|JPMorgan
|64,00Euro
|+3,56 %
|-
|Berenberg Bank
|74,00Euro
|+19,74 %
|-
|Deutsche Bank
|71,00Euro
|+14,89 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|71,00EUR
|+14,89 %
|-
|RBC
|70,00EUR
|+13,27 %
|03.07.2026
|JPMORGAN
|64,00EUR
|+3,56 %
|06.07.2026
|UBS
|74,00EUR
|+19,74 %
|06.07.2026
|GOLDMAN SACHS
|60,00EUR
|-2,91 %
|08.07.2026
|JPMORGAN
|64,00EUR
|+3,56 %
|08.07.2026
|JPMORGAN
|64,00EUR
|+3,56 %
|21.07.2026
|RBC
|70,00EUR
|+13,27 %
|21.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|22.07.2026
|BARCLAYS
|69,00EUR
|+11,65 %
|22.07.2026
|BERENBERG
|74,00EUR
|+19,74 %
|22.07.2026
-2,14 %
-3,33 %
+2,94 %
+6,52 %
0,00 %
+59,67 %
+62,42 %
+27,93 %
+67,13 %
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