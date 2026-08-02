Aktie kaufen oder verkaufen
Alphabet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Christoph Dernbach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Alphabet Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Alphabet Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Alphabet Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Alphabet Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet Aktie beträgt 423,43€. Die Alphabet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,90 %.
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Analysten und Kursziele für die Alphabet Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Analyst
|425,00US-Dollar
|+19,34 %
|-
|Analyst
|425,00US-Dollar
|+19,34 %
|-
|JEFFERIES
|445,00USD
|+24,95 %
|20.07.2026
|JEFFERIES
|445,00USD
|+24,95 %
|22.07.2026
|RBC
|425,00USD
|+19,34 %
|22.07.2026
|UBS
|379,00USD
|+6,42 %
|23.07.2026
|JPMORGAN
|420,00USD
|+17,93 %
|23.07.2026
+6,72 %
+10,84 %
-5,03 %
-7,24 %
+71,73 %
+144,86 %
+158,07 %
+726,59 %
+14.890,29 %
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