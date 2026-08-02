Alphabet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Alphabet Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Alphabet Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Alphabet Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Alphabet Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet Aktie beträgt 423,43€. Die Alphabet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,90 %.