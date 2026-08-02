Aktie kaufen oder verkaufen
Givaudan Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Givaudan
Aktuelle Analystenmeinungen zur Givaudan Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Givaudan Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Givaudan Aktie beträgt 3,56 Tsd.€. Die Givaudan Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,55 %.
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Analysten und Kursziele für die Givaudan Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|3,30 Tsd.CHF
|+2,14 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|3,65 Tsd.CHF
|+12,97 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|08.07.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|21.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,89 Tsd.CHF
|-10,68 %
|21.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,89 Tsd.CHF
|-10,68 %
|23.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,89 Tsd.CHF
|-10,68 %
|23.07.2026
|JEFFERIES
|3,70 Tsd.CHF
|+14,52 %
|23.07.2026
|JPMORGAN
|3,60 Tsd.CHF
|+11,42 %
|23.07.2026
|JPMORGAN
|3,60 Tsd.CHF
|+11,42 %
|23.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.07.2026
-0,34 %
+1,38 %
-6,23 %
+14,22 %
-5,13 %
+13,07 %
-17,50 %
+87,07 %
+951,97 %
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