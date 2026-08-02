Givaudan Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Givaudan Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Givaudan Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Givaudan Aktie beträgt 3,56 Tsd.€. Die Givaudan Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,55 %.