Aktie kaufen oder verkaufen
Compagnie de Saint-Gobain Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: JeanLuc Ichard - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Compagnie de Saint-Gobain Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Compagnie de Saint-Gobain Aktie beträgt 99,42€. Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,43 %.
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Analysten und Kursziele für die Compagnie de Saint-Gobain Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|95,00Euro
|+17,00 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|85,00EUR
|+4,68 %
|-
|BARCLAYS
|108,00EUR
|+33,00 %
|01.07.2026
|JPMORGAN
|100,00EUR
|+23,15 %
|06.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|77,00EUR
|-5,17 %
|13.07.2026
|UBS
|70,00EUR
|-13,79 %
|30.06.2026
|JEFFERIES
|134,00EUR
|+65,02 %
|30.07.2026
|JPMORGAN
|100,00EUR
|+23,15 %
|30.07.2026
|RBC
|95,00EUR
|+17,00 %
|30.07.2026
|BERENBERG
|95,00EUR
|+17,00 %
|31.07.2026
|JEFFERIES
|137,00EUR
|+68,72 %
|31.07.2026
|RBC
|97,00EUR
|+19,46 %
|31.07.2026
+4,29 %
+14,03 %
+7,31 %
+9,79 %
-18,36 %
+34,91 %
+36,53 %
+116,49 %
+493,35 %
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