Aktie kaufen oder verkaufen
Diageo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: bizoo_n - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Diageo Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Diageo Aktie beträgt 21,94€. Die Diageo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,98 %.
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Analysten und Kursziele für die Diageo Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00GBP
|+3,19 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00GBP
|+3,19 %
|-
|UBS
|16,00GBP
|-2,88 %
|06.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|25,00GBP
|+51,74 %
|08.07.2026
|UBS
|16,00GBP
|-2,88 %
|10.07.2026
|JEFFERIES
|20,00GBP
|+21,40 %
|14.07.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|21.07.2026
|JEFFERIES
|20,00GBP
|+21,40 %
|21.07.2026
|BERENBERG
|22,00GBP
|+33,53 %
|22.07.2026
|UBS
|16,00GBP
|-2,88 %
|27.07.2026
-0,18 %
+6,36 %
+4,64 %
+14,95 %
-15,27 %
-52,20 %
-54,53 %
-27,42 %
+258,34 %
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