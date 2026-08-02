Aktie kaufen oder verkaufen
Heidelberg Materials Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials
Aktuelle Analystenmeinungen zur Heidelberg Materials Aktie im Überblick.
15 Analysten empfehlen die Heidelberg Materials Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Heidelberg Materials Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Heidelberg Materials Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials Aktie beträgt 242,50€. Die Heidelberg Materials Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +50,48 %.
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Analysten und Kursziele für die Heidelberg Materials Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Goldman Sachs
|230,00Euro
|+42,72 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|220,00EUR
|+36,52 %
|-
|BARCLAYS
|226,00EUR
|+40,24 %
|01.07.2026
|JPMORGAN
|250,00EUR
|+55,13 %
|06.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|230,00EUR
|+42,72 %
|13.07.2026
|JEFFERIES
|292,00EUR
|+81,20 %
|20.07.2026
|JEFFERIES
|292,00EUR
|+81,20 %
|20.07.2026
|GOLDMAN SACHS
|230,00EUR
|+42,72 %
|30.06.2026
|RBC
|217,00EUR
|+34,66 %
|30.07.2026
|RBC
|217,00EUR
|+34,66 %
|30.07.2026
|BERENBERG
|215,00EUR
|+33,42 %
|30.07.2026
|GOLDMAN SACHS
|210,00EUR
|+30,31 %
|30.07.2026
|JEFFERIES
|286,00EUR
|+77,47 %
|30.07.2026
|JEFFERIES
|290,00EUR
|+79,96 %
|30.07.2026
|JPMORGAN
|225,00EUR
|+39,62 %
|30.07.2026
|JPMORGAN
|250,00EUR
|+55,13 %
|30.07.2026
-3,30 %
-5,55 %
-6,50 %
-14,47 %
-20,83 %
+116,29 %
+113,37 %
+112,18 %
+787,15 %
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