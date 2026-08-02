Aktie kaufen oder verkaufen
Hermes International Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Daniel Reinhardt - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hermes International Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hermes International Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hermes International Aktie beträgt 1,92 Tsd.€. Die Hermes International Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,02 %.
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Analysten und Kursziele für die Hermes International Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|1,80 Tsd.Euro
|+17,15 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|2,32 Tsd.EUR
|+50,99 %
|-
|RBC
|1,90 Tsd.EUR
|+23,66 %
|01.07.2026
|UBS
|1,80 Tsd.EUR
|+16,82 %
|02.07.2026
|BERENBERG
|1,85 Tsd.EUR
|+20,40 %
|13.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,15 Tsd.EUR
|+39,93 %
|21.07.2026
|JPMORGAN
|1,80 Tsd.EUR
|+17,15 %
|29.07.2026
|UBS
|1,70 Tsd.EUR
|+10,32 %
|29.07.2026
|JEFFERIES
|2,00 Tsd.EUR
|+30,17 %
|29.07.2026
|RBC
|1,90 Tsd.EUR
|+23,66 %
|29.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|30.07.2026
-0,97 %
-6,39 %
-6,25 %
-4,22 %
-33,26 %
-23,83 %
+16,87 %
+296,12 %
+2.763,03 %
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