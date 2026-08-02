Aktie kaufen oder verkaufen
Hannover Rueck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Holger Hollemann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hannover Rueck Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Hannover Rueck Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Hannover Rueck Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hannover Rueck Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rueck Aktie beträgt 318,00€. Die Hannover Rueck Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,69 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Hannover Rueck Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|360,00Euro
|+43,43 %
|-
|JEFFERIES
|360,00EUR
|+43,43 %
|10.07.2026
|BERENBERG
|330,00EUR
|+31,47 %
|14.07.2026
|JPMORGAN
|270,00EUR
|+7,57 %
|16.07.2026
|JPMORGAN
|270,00EUR
|+7,57 %
|27.07.2026
-0,71 %
+0,40 %
+3,47 %
-2,49 %
-5,57 %
+26,79 %
+75,88 %
+174,03 %
+2.201,06 %
Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte