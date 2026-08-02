Hannover Rueck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Hannover Rueck Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Hannover Rueck Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Hannover Rueck Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hannover Rueck Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rueck Aktie beträgt 318,00€. Die Hannover Rueck Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,69 %.