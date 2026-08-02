Aktie kaufen oder verkaufen
Hochtief Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hochtief Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Hochtief Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hochtief Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hochtief Aktie beträgt 507,00€. Die Hochtief Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,45 %.
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Analysten und Kursziele für die Hochtief Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|493,00Euro
|+11,29 %
|-
|Analyst
|508,00Euro
|+14,67 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|532,00EUR
|+20,09 %
|13.07.2026
|JEFFERIES
|508,00EUR
|+14,67 %
|14.07.2026
|JEFFERIES
|508,00EUR
|+14,67 %
|27.07.2026
|JEFFERIES
|493,00EUR
|+11,29 %
|28.07.2026
-0,94 %
+1,21 %
-10,32 %
+2,09 %
+135,21 %
+408,41 %
+562,06 %
+283,31 %
+1.860,70 %
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