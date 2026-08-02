Hochtief Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Hochtief Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Hochtief Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hochtief Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Hochtief Aktie beträgt 507,00€. Die Hochtief Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,45 %.