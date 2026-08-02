Aktie kaufen oder verkaufen
Infineon Technologies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Sven Hoppe - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Infineon Technologies Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Infineon Technologies Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Infineon Technologies Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Infineon Technologies Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Infineon Technologies Aktie beträgt 86,14€. Die Infineon Technologies Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +39,16 %.
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Analysten und Kursziele für die Infineon Technologies Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|100,00Euro
|+61,55 %
|-
|MWB RESEARCH
|60,00EUR
|-3,07 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|90,00EUR
|+45,40 %
|-
|UBS
|61,00EUR
|-1,45 %
|01.07.2026
|BERENBERG
|100,00EUR
|+61,55 %
|02.07.2026
|JEFFERIES
|96,00EUR
|+55,09 %
|02.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|22.07.2026
|JPMORGAN
|96,00EUR
|+55,09 %
|29.07.2026
+3,34 %
-3,24 %
-20,71 %
+14,55 %
+76,24 %
+61,43 %
+95,04 %
+324,67 %
-12,12 %
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