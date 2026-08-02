Infineon Technologies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Infineon Technologies Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Infineon Technologies Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Infineon Technologies Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Infineon Technologies Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Infineon Technologies Aktie beträgt 86,14€. Die Infineon Technologies Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +39,16 %.