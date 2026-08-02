Aktie kaufen oder verkaufen
Intel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: wolterke - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Intel Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Intel Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Intel Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Intel Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Intel Aktie beträgt 101,25€. Die Intel Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,25 %.
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Analysten und Kursziele für die Intel Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|110,00US-Dollar
|+21,95 %
|-
|Analyst
|120,00US-Dollar
|+33,04 %
|-
|JPMorgan
|85,00US-Dollar
|-5,76 %
|-
|RBC
|80,00USD
|-11,31 %
|20.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|100,00USD
|+10,86 %
|21.07.2026
|JPMORGAN
|85,00USD
|-5,76 %
|23.07.2026
|JEFFERIES
|120,00USD
|+33,04 %
|23.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|24.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|110,00USD
|+21,95 %
|24.07.2026
-1,08 %
-8,69 %
-27,66 %
+2,17 %
+370,29 %
+150,22 %
+83,63 %
+168,58 %
+3.860,99 %
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