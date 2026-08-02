Jungheinrich Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Jungheinrich Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Jungheinrich Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Jungheinrich Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Jungheinrich Aktie beträgt 38,86€. Die Jungheinrich Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +59,64 %.