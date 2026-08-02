Aktie kaufen oder verkaufen
Jungheinrich Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Markus Scholz - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Jungheinrich Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Jungheinrich Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Jungheinrich Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Jungheinrich Aktie beträgt 38,86€. Die Jungheinrich Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +59,64 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Jungheinrich Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|-
|-
|-
|DZ Bank
|35,00Euro
|+43,80 %
|-
|JEFFERIES
|33,00EUR
|+35,58 %
|09.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|48,00EUR
|+97,21 %
|21.07.2026
|JEFFERIES
|33,00EUR
|+35,58 %
|21.07.2026
|JEFFERIES
|33,00EUR
|+35,58 %
|23.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|24.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|45,00EUR
|+84,88 %
|24.07.2026
|WARBURG RESEARCH
|45,00EUR
|+84,88 %
|24.07.2026
-2,41 %
-0,98 %
+7,30 %
-4,31 %
-26,19 %
-28,40 %
-48,00 %
-11,32 %
+2.574,73 %
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte