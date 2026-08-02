Aktie kaufen oder verkaufen
KRONES Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Armin Weigel - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur KRONES Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die KRONES Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die KRONES Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der KRONES Aktie beträgt 182,00€. Die KRONES Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +62,21 %.
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Analysten und Kursziele für die KRONES Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|188,00Euro
|+67,56 %
|-
|Warburg Research
|191,00Euro
|+70,23 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|170,00EUR
|+51,52 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|180,00EUR
|+60,43 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|188,00EUR
|+67,56 %
|02.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.07.2026
|BERENBERG
|164,00EUR
|+46,17 %
|29.07.2026
|JEFFERIES
|184,00EUR
|+63,99 %
|29.07.2026
|WARBURG RESEARCH
|191,00EUR
|+70,23 %
|29.07.2026
-2,94 %
+1,45 %
+0,54 %
-7,88 %
-14,09 %
+3,31 %
+34,37 %
+24,78 %
+1.202,23 %
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