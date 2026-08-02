Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Lufthansa Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Boris Roessler - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Lufthansa Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Lufthansa Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Lufthansa Aktie beträgt 8,64€. Die Deutsche Lufthansa Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,30 %.
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Analysten und Kursziele für die Deutsche Lufthansa Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|7,00Euro
|-22,43 %
|-
|UBS
|11,00Euro
|+21,90 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00EUR
|-22,43 %
|01.07.2026
|UBS
|11,00EUR
|+21,90 %
|02.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00EUR
|-22,43 %
|05.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|10,00EUR
|+10,82 %
|07.07.2026
|BARCLAYS
|7,00EUR
|-22,43 %
|07.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|10.07.2026
|RBC
|8,00EUR
|-11,35 %
|13.07.2026
|GOLDMAN SACHS
|7,00EUR
|-22,43 %
|13.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|10,00EUR
|+10,82 %
|15.07.2026
|RBC
|-
|-
|16.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|10,00EUR
|+10,82 %
|21.07.2026
-0,33 %
+7,34 %
-6,83 %
+29,27 %
+19,63 %
+0,74 %
+31,68 %
+18,83 %
+97,94 %
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