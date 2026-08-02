Aktie kaufen oder verkaufen
Microsoft Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Mark Lennihan - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Microsoft Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Microsoft Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Microsoft Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft Aktie beträgt 552,86€. Die Microsoft Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,97 %.
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Analysten und Kursziele für die Microsoft Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Deutsche Bank
|550,00US-Dollar
|+18,35 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|550,00USD
|+18,35 %
|-
|JEFFERIES
|575,00USD
|+23,73 %
|20.07.2026
|UBS
|480,00USD
|+3,29 %
|26.07.2026
|RBC
|640,00USD
|+37,72 %
|29.07.2026
|JPMORGAN
|550,00USD
|+18,35 %
|30.07.2026
|UBS
|525,00USD
|+12,97 %
|30.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|31.07.2026
+3,06 %
+20,45 %
+24,27 %
+9,33 %
-20,00 %
+27,28 %
+61,49 %
+665,52 %
+1.675,77 %
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