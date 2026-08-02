Münchener Rück Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Münchener Rück Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Münchener Rück Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rück Aktie beträgt 560,71€. Die Münchener Rück Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,66 %.