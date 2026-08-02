Aktie kaufen oder verkaufen
Münchener Rück Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Lino Mirgeler - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Münchener Rück Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Münchener Rück Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rück Aktie beträgt 560,71€. Die Münchener Rück Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,66 %.
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Analysten und Kursziele für die Münchener Rück Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|JEFFERIES
|600,00EUR
|+15,21 %
|10.07.2026
|BERENBERG
|565,00EUR
|+8,49 %
|14.07.2026
|JPMORGAN
|590,00EUR
|+13,29 %
|15.07.2026
|JPMORGAN
|590,00EUR
|+13,29 %
|16.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|24.07.2026
|RBC
|490,00EUR
|-5,91 %
|24.07.2026
|RBC
|500,00EUR
|-3,99 %
|27.07.2026
|JPMORGAN
|590,00EUR
|+13,29 %
|27.07.2026
-0,38 %
+3,10 %
+6,50 %
+3,10 %
-9,51 %
+45,71 %
+122,10 %
+237,28 %
+1.377,61 %
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