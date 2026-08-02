Aktie kaufen oder verkaufen
Nordex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nordex Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Nordex Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Nordex Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nordex Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nordex Aktie beträgt 55,07€. Die Nordex Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +41,79 %.
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Analysten und Kursziele für die Nordex Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Berenberg Bank
|57,00Euro
|+46,76 %
|-
|Deutsche Bank
|61,00Euro
|+57,05 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|58,00EUR
|+49,33 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|61,00EUR
|+57,05 %
|-
|JEFFERIES
|58,00EUR
|+49,33 %
|02.07.2026
|RBC
|38,00EUR
|-2,16 %
|03.07.2026
|BERENBERG
|57,00EUR
|+46,76 %
|09.07.2026
|BERENBERG
|57,00EUR
|+46,76 %
|09.07.2026
|JEFFERIES
|58,00EUR
|+49,33 %
|09.07.2026
|RBC
|38,00EUR
|-2,16 %
|29.07.2026
|BERENBERG
|58,00EUR
|+49,33 %
|29.07.2026
|JEFFERIES
|58,00EUR
|+49,33 %
|29.07.2026
|GOLDMAN SACHS
|52,00EUR
|+33,88 %
|30.07.2026
|JEFFERIES
|60,00EUR
|+54,48 %
|30.07.2026
-1,72 %
+0,40 %
-9,60 %
-12,84 %
+91,45 %
+216,61 %
+165,78 %
+84,60 %
+331,56 %
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