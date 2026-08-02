Nemetschek Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nemetschek Aktie im Überblick.

11 Analysten empfehlen die Nemetschek Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Nemetschek Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Nemetschek Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nemetschek Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek Aktie beträgt 96,50€. Die Nemetschek Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +65,10 %.