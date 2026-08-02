Aktie kaufen oder verkaufen
Nemetschek Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nemetschek Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Nemetschek Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Nemetschek Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Nemetschek Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nemetschek Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek Aktie beträgt 96,50€. Die Nemetschek Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +65,10 %.
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Analysten und Kursziele für die Nemetschek Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|75,00Euro
|+28,31 %
|-
|JPMorgan
|110,00Euro
|+88,20 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|75,00EUR
|+28,31 %
|-
|JPMORGAN
|110,00EUR
|+88,20 %
|01.07.2026
|JPMORGAN
|110,00EUR
|+88,20 %
|08.07.2026
|JPMORGAN
|110,00EUR
|+88,20 %
|14.07.2026
|UBS
|53,00EUR
|-9,32 %
|15.07.2026
|JPMORGAN
|110,00EUR
|+88,20 %
|28.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|30.07.2026
|BERENBERG
|115,00EUR
|+96,75 %
|30.07.2026
|JEFFERIES
|70,00EUR
|+19,76 %
|30.07.2026
|JPMORGAN
|110,00EUR
|+88,20 %
|30.07.2026
|JPMORGAN
|110,00EUR
|+88,20 %
|30.07.2026
-1,43 %
+7,41 %
+4,13 %
-7,06 %
-55,42 %
-8,60 %
-21,92 %
+208,24 %
+1.013,33 %
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