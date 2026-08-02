Aktie kaufen oder verkaufen
Netflix Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Ken Wolter - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Netflix Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Netflix Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Netflix Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Netflix Aktie beträgt 97,50€. Die Netflix Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +35,96 %.
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Analysten und Kursziele für die Netflix Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|95,00US-Dollar
|+32,48 %
|-
|JPMorgan
|85,00US-Dollar
|+18,53 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|110,00USD
|+53,40 %
|05.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|100,00USD
|+39,45 %
|08.07.2026
|JEFFERIES
|110,00USD
|+53,40 %
|08.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|100,00USD
|+39,45 %
|09.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|95,00USD
|+32,48 %
|17.07.2026
|JPMORGAN
|85,00USD
|+18,53 %
|17.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|20.07.2026
-1,91 %
+3,60 %
-3,70 %
-19,93 %
-39,73 %
+62,24 %
+43,48 %
+670,68 %
+3.280,98 %
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