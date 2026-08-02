Netflix Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Netflix Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Netflix Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Netflix Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Netflix Aktie beträgt 97,50€. Die Netflix Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +35,96 %.