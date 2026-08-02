Aktie kaufen oder verkaufen
Nike (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: 684401183 - adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nike (B) Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu halten. 8 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nike (B) Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nike (B) Aktie beträgt 57,59€. Die Nike (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +38,07 %.
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Analysten und Kursziele für die Nike (B) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|50,00US-Dollar
|+19,88 %
|-
|Bernstein
|72,00US-Dollar
|+72,62 %
|-
|Barclays Capital
|52,00US-Dollar
|+24,67 %
|-
|Bernstein
|68,00US-Dollar
|+63,03 %
|-
|Bernstein
|72,00US-Dollar
|+72,62 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|01.07.2026
|RBC
|45,00USD
|+7,89 %
|01.07.2026
|UBS
|48,00USD
|+15,08 %
|01.07.2026
|BARCLAYS
|52,00USD
|+24,67 %
|01.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|72,00USD
|+72,62 %
|01.07.2026
|BERENBERG
|49,00USD
|+17,48 %
|02.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|72,00USD
|+72,62 %
|13.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|72,00USD
|+72,62 %
|22.07.2026
|UBS
|48,00USD
|+15,08 %
|22.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|68,00USD
|+63,03 %
|28.07.2026
|RBC
|50,00USD
|+19,88 %
|30.06.2026
|GOLDMAN SACHS
|42,00USD
|+0,70 %
|30.06.2026
|JPMORGAN
|47,00USD
|+12,68 %
|30.06.2026
-1,19 %
+2,17 %
+0,49 %
-3,19 %
-45,09 %
-62,86 %
-74,11 %
-26,76 %
+521,04 %
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