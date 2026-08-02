Nike (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nike (B) Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu halten. 8 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nike (B) Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Nike (B) Aktie beträgt 57,59€. Die Nike (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +38,07 %.