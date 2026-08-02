Novartis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Novartis Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novartis Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Novartis Aktie beträgt 132,85€. Die Novartis Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,62 %.