Aktie kaufen oder verkaufen
Novartis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: diy13 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Novartis Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novartis Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Novartis Aktie beträgt 132,85€. Die Novartis Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,62 %.
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Analysten und Kursziele für die Novartis Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|110,00Euro
|-18,54 %
|-
|DZ Bank
|130,00Euro
|-3,73 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|140,00CHF
|+11,39 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|140,00CHF
|+11,39 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|140,00CHF
|+11,39 %
|-
|UBS
|116,00CHF
|-7,70 %
|10.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|125,00CHF
|-0,54 %
|21.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|132,00CHF
|+5,03 %
|21.07.2026
|JEFFERIES
|110,00CHF
|-12,48 %
|21.07.2026
|UBS
|116,00CHF
|-7,70 %
|21.07.2026
|JPMORGAN
|135,00CHF
|+7,41 %
|21.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|22.07.2026
|JEFFERIES
|110,00CHF
|-12,48 %
|22.07.2026
|BERENBERG
|120,00CHF
|-4,52 %
|27.07.2026
-0,23 %
-0,53 %
-1,07 %
+7,16 %
+36,59 %
+42,06 %
+70,72 %
+105,53 %
+1.878,32 %
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