Aktie kaufen oder verkaufen
Koninklijke Philips Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Ole - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Koninklijke Philips Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Koninklijke Philips Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Koninklijke Philips Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Koninklijke Philips Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Koninklijke Philips Aktie beträgt 23,63€. Die Koninklijke Philips Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,98 %.
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Analysten und Kursziele für die Koninklijke Philips Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|24,00EUR
|+5,63 %
|-
|JEFFERIES
|25,00EUR
|+10,04 %
|06.07.2026
|JPMORGAN
|22,00EUR
|-3,17 %
|06.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|25,00EUR
|+10,04 %
|27.07.2026
|RBC
|25,00EUR
|+10,04 %
|27.07.2026
|JPMORGAN
|22,00EUR
|-3,17 %
|27.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|23,00EUR
|+1,23 %
|28.07.2026
|JPMORGAN
|23,00EUR
|+1,23 %
|28.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.07.2026
-0,83 %
0,00 %
-4,18 %
+4,75 %
-2,34 %
+20,11 %
-39,00 %
+4,07 %
+259,78 %
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