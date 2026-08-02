Aktie kaufen oder verkaufen
PUMA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Daniel Karmann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur PUMA Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die PUMA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PUMA Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der PUMA Aktie beträgt 26,69€. Die PUMA Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,11 %.
Analysten und Kursziele für die PUMA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|25,00Euro
|-9,26 %
|-
|Analyst
|27,00Euro
|-2,00 %
|-
|Analyst
|27,00Euro
|-2,00 %
|-
|JPMorgan
|26,00Euro
|-5,63 %
|-
|RBC
|25,00EUR
|-9,26 %
|01.07.2026
|JPMORGAN
|26,00EUR
|-5,63 %
|01.07.2026
|UBS
|25,00EUR
|-9,26 %
|01.07.2026
|JEFFERIES
|27,00EUR
|-2,00 %
|05.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|35,00EUR
|+27,04 %
|09.07.2026
|JPMORGAN
|26,00EUR
|-5,63 %
|16.07.2026
|RBC
|25,00EUR
|-9,26 %
|31.07.2026
|JEFFERIES
|27,00EUR
|-2,00 %
|31.07.2026
|JPMORGAN
|26,00EUR
|-5,63 %
|31.07.2026
-2,89 %
+0,51 %
+1,60 %
+12,65 %
+40,17 %
-55,85 %
-73,55 %
+23,21 %
+1.840,14 %
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