Trump stellt Staatsanwältin an den Pranger

WASHINGTON (dpa-AFX) - Im Umgang mit der Renovierung des "Reflecting Pools" auf der Prachtmeile nahe dem Weißen Haus hat US-Präsident Donald Trump die Einstellung der Ermittlungen wegen Vandalismus-Vorwürfen scharf kritisiert. Bezirksstaatsanwältin Jeanine Pirro, eine langjährige Vertraute Trumps, wurde vom Präsidenten öffentlich an den Pranger gestellt, weil sie die von ihm unterstützte Klage in der Sache hatte fallenlassen. Er stimme Pirro "zu 100 Prozent nicht zu", schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social. "Ich verstehe nicht, was sie sich dabei gedacht hat?". Trump beharrte darauf, dass es bei seinem Herzensprojekt, der Renovierung des "Lincoln Memorial Reflecting Pools" in Washington, sehr wohl zu Vandalismus gekommen sei.

Was war passiert? Trump wollte dem rund 600 Meter langen Becken - ein Wahrzeichen der US-Hauptstadt zwischen dem Lincoln Memorial und dem Washington Monument - einen blauen Schimmer verleihen und stieß dafür kostspielige Sanierungsarbeiten an. Stück für Stück wurden der Boden des Pools renoviert, der nach Trumps Darstellung von früheren Präsidenten sträflich vernachlässigt worden war. Doch nur wenige Tage nach dem Ende der Arbeiten färbten Algen das Wasser wieder grün - was Trump auf Vandalismus zurückführte, mit dem das von ihm bejubelte Projekt sabotiert werden sollte.