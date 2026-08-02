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    Wadephul

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    Schutz der EU-Außengrenzen hat absolute Priorität

    Für Sie zusammengefasst
    • EU fordert Schutz der Außengrenzen als Priorität
    • 50.000 bis 60.000 Menschen gelangten nach Ceuta
    • Spanien und Marokko bewältigten Krise gemeinsam
    Wadephul - Schutz der EU-Außengrenzen hat absolute Priorität
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat die EU-Kommission dazu aufgerufen, dem Schutz der Außengrenzen absolute Priorität einzuräumen. Nach dem Ansturm Zehntausender Migranten auf die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika sagte er der "Bild am Sonntag": "Die Lage in Ceuta in den vergangenen Tagen war ein absoluter Stresstest, den wir bestanden haben." Die Situation habe aber die Anfälligkeit Europas gezeigt.

    "Ich erwarte daher, dass die EU-Kommission dem Schutz der Außengrenzen absolute Priorität einräumt, um das Schengen-System offener EU-Binnengrenzen nicht weiter zu gefährden", sagte er. Wadephul hob hervor, dass eine effektive Migrationspolitik nicht ohne die Hilfe von Drittstaaten funktioniere. "Um illegale Migration zu kontrollieren, brauchen wir Partner außerhalb Europas, wie in diesem Fall Marokko." Spanien und Marokko hätten es gemeinsam geschafft, diese Krise schnell zu lösen - dies begrüße er sehr.

    50.000 bis 60.000 Menschen hatten es innerhalb kurzer Zeit von Marokko aus nach Ceuta geschafft, mindestens 67 Menschen kamen bei dem Versuch ums Leben. Einsatzkräfte suchten am Samstag das Meer weiter ab. Nach Angaben der spanischen Regierung sind fast alle Migranten nach Marokko zurückgekehrt. Angesichts kaum vorhandener Aussichten auf eine Weiterreise sowie fehlender Unterkunft und Versorgung hätten die Menschen enttäuscht und freiwillig die Rückreise angetreten, berichtete die Zeitung "El País"./bg/DP/zb






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