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    Tote und Verletzte bei russischen Luftangriffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Russischer Luftangriff in Cherson verletzt acht
    • Drohnenangriff in Nikopol verletzt sieben Insassen
    • Angriffe in Kiew töteten neun und verletzten 33
    Tote und Verletzte bei russischen Luftangriffen
    Foto: Siarhei - 356130783

    KIEW (dpa-AFX) - Bei einem russischen Luftangriff auf die südukrainische Region Cherson sind mindestens eine Bewohnerin sowie sieben weitere Personen verletzt worden. Das teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Olexander Prokudin, auf Telegram mit. Bei dem Angriff, der auch von Artillerie begleitet worden sei, wurden nach Angaben der Behörden mehrere Gebäude und Fahrzeuge beschädigt. Die frontnahe Region Cherson ist immer wieder Ziel russischer Angriffe.

    In Nikopol in der Region Dnipro wurden bei einem Drohnenangriff auf einen Minibus sieben Insassen verletzt. "Ein gezielter und zynischer Angriff auf Zivilisten", kommentierte der regionale Militärverwalter Olexander Ganscha auf Telegram.

    Russland führt seit fast viereinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Seit einiger Zeit greifen russische Militärs vorrangig zivile Ziele in dem Nachbarland an. Erst in der Nacht zum Samstag wurden bei russischen Attacken auf die Hauptstadt Kiew mindestens neun Bewohner getötet und weitere 33 verletzt./cha/DP/zb






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