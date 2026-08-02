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    Soziale Gerechtigkeit als Schwerpunkt bei Sat.1

    Für Sie zusammengefasst
    • Sat.1 :newstime widmet Woche sozialer Gerechtigkeit
    • Reportagen zeigen unterschiedliche Lebensrealitäten
    • Serie fragt nach Gleichheit ländlicher Kliniken
    Soziale Gerechtigkeit als Schwerpunkt bei Sat.1
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Stadt versus Land, jung versus alt oder auch Ost versus West: Die Nachrichtensendung "Sat.1 :newstime" setzt ab Montag eine Woche aufs Thema soziale Gerechtigkeit.

    Man beleuchte "regelmäßig unterschiedliche Lebensrealitäten und Perspektiven" und wolle so zu einer fundierten Meinungsbildung beitragen, sagt ProSiebenSat.1-Chefredakteur Sven Pietsch. "Genau das ist diese Woche auch der Anspruch unserer ":newstime"-Serie "Wie gerecht ist Deutschland?"."

    Den Auftakt macht ein Beitrag zum Thema "Stadt versus Land" am Montagabend. Die Sat.1-Hauptnachrichtensendung "Newstime" startet werktäglich um 19.45 Uhr.

    "Müssen die Menschen in Prüm bald auf ihre Klinik verzichten?"

    Am Montagabend geht Reporterin Elena Brächer der Frage nach, wie realistisch die Idealvorstellung des Grundgesetzes ist, dass die Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem Land gleichwertig sein sollen.

    Brächer reiste für eine Recherche nach Prüm in der Eifel (Rheinland-Pfalz). "Hier sind die wirtschaftlichen Probleme des örtlichen Krankenhauses Dauerthema - die Zukunft ungewiss. Müssen die Menschen in Prüm bald auf ihre Klinik verzichten und haben so einen sozialen Nachteil gegenüber Stadtbewohnern?"

    Die Beiträge der Themenwoche "Soziale Gerechtigkeit" im Überblick:

    * Montag, 3. August: Stadt versus Land

    * Dienstag, 4. August: Jung versus Alt

    * Mittwoch, 5. August: Männer versus Frauen

    * Donnerstag, 6. August: Reich versus Arm

    * Freitag, 7. August: Ost versus West

    Die Sendungen und Beiträge sind auch beim Streamingdienst Joyn abrufbar.

    "Newstime" (Eigenschreibweise ":newstime") ist seit 2023 die plattformübergreifende Nachrichtenmarke der Seven.One Entertainment Group. Die Sendungen für Sat.1, ProSieben oder auch Kabel eins werden in Unterföhring bei München produziert. Frühere Namen der Sat.1-Hauptnachrichtensendung waren etwa "Sat.1 Blick" oder "Sat.1 News"./gth/DP/zb







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