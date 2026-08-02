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    Viel Stau zur Ferienzeit

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    Autofahrer brauchen Geduld

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesweit volle Autobahnen durch Ferienstarts
    • Stau-Spitzen knapp 600 Kilometer zwischen 12 und 13 Uhr
    • Hotspots Schleswig-Holstein, Bayern, A7 Nadelöhr
    Viel Stau zur Ferienzeit - Autofahrer brauchen Geduld
    Foto: Siarhei - 356130783

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Auf Deutschlands Autobahnen mussten sich seit Freitag zahlreiche Familien auf dem Weg in den Urlaub in Geduld üben. Neben Pendlern und Schwerverkehr sorgten die bundesweit letzten Ferienstarts dieses Sommers für volle Straßen. Erst gegen Samstagnachmittag hatte sich die Verkehrslage beruhigt.

    Es sei die Kombination aus Urlaubern und Tagesausflüglern, die für größere Staus und stockenden Verkehr gesorgt hätte, sagte eine Sprecherin des ADAC und bezifferte die Länge aller Stauungen auf Deutschlands Autobahnen zur Höchstzeit zwischen 12.00 und 13.00 Uhr auf knapp 600 Kilometer. "Da konnte man den Urlaubsverkehr richtig sehen", sagte sie. Die Schwerpunkte seien in Schleswig-Holstein und im Süden in Bayern sowie in Baden-Württemberg gewesen.

    Am Sonntag sei zwar mit etwas weniger Reiseverkehr zu rechnen, allerdings würde ab Nachmittag der Rückreiseverkehr in Bayern deutlich spürbar sein. "Die A7 zwischen Würzburg und Fulda ist ein gewisses Nadelöhr", warnte die ADAC-Sprecherin. In der Vorwoche sei auch viel los gewesen, aber den Ferienbeginn in Bayern würde man merken./flo/DP/zb






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