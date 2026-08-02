Netflix-Alpinist Nirmal Purja stirbt am Broad Peak
Für Sie zusammengefasst
- Nirmal Purja tot nach Lawinenunglück am Broad Peak
- Lawine am Broad Peak in Pakistan tötete Begleiter
- Alpine Club Pakistan und Firma bestätigten seinen Tod
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ISLAMABAD (dpa-AFX) - Der nepalesischstämmige Extremsportler Nirmal Purja ist tot. Er starb nach Angaben seiner Firma bei einem schweren Lawinenunglück am Donnerstag am Broad Peak in Pakistan. Zudem bestätigte der Alpine Club Pakistan auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur den Tod Purjas und seiner neun Begleiter./mar/DP/zb
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