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    Adidas-Aktie stürzt 16% ab — EBIT-Enttäuschung trotz Umsatzplus

    Adidas-Aktie stürzt 16% ab — EBIT-Enttäuschung trotz Umsatzplus
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Adidas erlebte nach der Vorlage der Quartalszahlen einen heftigen Kursrutsch: Die Aktie verlor zeitweise rund 16–17 Prozent und markierte einen der schwärzesten Handelstage der jüngeren Firmengeschichte. Entscheidender Treiber der Schwäche waren nicht die Erlöse, sondern deutlich gestiegene Kosten, die das operative Ergebnis belasteten und die Markterwartungen verfehlten.

    Zahlen im Überblick: Der währungsbereinigte Umsatz kletterte im zweiten Quartal um rund 14 Prozent auf 6,74 Milliarden Euro – leicht über Konsens. Das Wachstum wurde vor allem vom Performance-Segment (+39 Prozent) getragen, maßgeblich begünstigt durch Fußball-Aktivitäten rund um die Weltmeisterschaft sowie das Running-Geschäft. Das Lifestyle-Geschäft gelang dagegen nur ein minimales Plus von etwa 2 Prozent. Regional zeigte Nordamerika mit 17 Prozent besondere Stärke, Europa blieb mit rund 6 Prozent hinter den Prognosen zurück. Die Bruttomarge überraschte positiv und stieg auf 52,5 Prozent, begünstigt durch einen hohen Vollpreisanteil und Zollrückerstattungen.

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    Trotz dieser Umsatzdynamik fiel das EBIT auf 574 Millionen Euro und lag damit rund 8 Prozent unter dem Konsens von etwa 623 Millionen Euro. Verursacht wurde das Ergebnisminus vor allem durch einen sprunghaften Anstieg operativer Kosten: höhere Marketingaufwendungen im Umfeld der WM, gestiegene Fracht- und Beschaffungskosten, US-Zölle sowie erhöhte Overhead-Kosten infolge des überdurchschnittlichen Wachstums im eigenen Retailgeschäft. Adidas bestätigte das Jahresziel für das EBIT bei rund 2,3 Milliarden Euro, hob aber die Umsatzerwartung leicht auf 9–10 Prozent an – das EBIT-Ziel bleibt deutlich unter Analystenerwartungen von etwa 2,5 Milliarden Euro.

    Die Marktreaktion fiel heftig aus; dennoch halten große Häuser wie UBS, Jefferies und DZ Bank an positiven Einstufungen fest. UBS führt den Kurssturz auf die zuletzt starke Rally und die damit angespannte Positionierung vieler Investoren zurück. Jefferies kritisiert fehlenden Margenhebel trotz hohem Umsatzwachstum und erwartet Erläuterungen im anstehenden Analystencall. Die DZ Bank sieht das schwache Schuhgeschäft (+1 Prozent) als zusätzliche Belastung, lobt aber die robuste Bruttomarge.

    Institutionelle Stimmen wie JPMorgan belassen das Rating (Overweight) mit Kursziel 230 Euro, verweisen aber auf enttäuschendes EBIT wegen erhöhter WM-Marketingausgaben. Personal- und Kapitalmaßnahmen: CFO Harm Ohlmeyer verlässt das Unternehmen; Birgit Kretschmer wird zur Jahreswende seinen Posten übernehmen. Vorstandschef Björn Gulden tätigte jüngst Eigenkäufe, und das Aktienrückkaufprogramm läuft weiter, konnte die heutige Kursdynamik aber nicht abfedern. Insgesamt bleibt Adidas mittel- bis langfristig solide positioniert, kurzfristig dominiert jedoch Gewinnmitnahme- und Margenfurcht die Marktstimmung.



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    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 159,8EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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