Amazon übertrifft Erwartungen: AWS‑Boom und Anthropic‑Gewinn treiben Aktie

Treiber des operativen Erfolgs war vor allem die Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS): AWS erzielte einen Umsatz von 42,2 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr und deutlich über den Analystenerwartungen von rund 31 Prozent. Die anhaltend starke Nachfrage nach KI-Infrastruktur gilt als Hauptgrund dieses Wachstums. Parallel stieg der operative Gewinn auf 27,5 Milliarden Dollar (Erwartung: 23,5 Mrd.), was die Margenstärke der Cloud-Aktivitäten unterstreicht.

Amazon hat im zweiten Quartal die Wachstumserwartungen der Finanzmärkte deutlich übertroffen und liefert damit ein kräftiges Signal, dass sich die milliardenschweren Wetten auf Künstliche Intelligenz auszahlen. Der Konzern meldete einen Umsatzanstieg um 20 Prozent auf rund 201 Milliarden US-Dollar (Erwartung: ~197 Mrd.). Besonders markant fällt der Gewinnsprung aus: Der Gewinn je Aktie stieg von 1,68 auf 5,75 US-Dollar und lag damit weit über der Konsensprognose von 1,82 US-Dollar. Die Aktie reagierte mit einem Kursplus von knapp 4 Prozent im regulären Handel und bis zu 8 Prozent nachbörslich.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ein erheblicher Teil der Gewinnüberraschung ist jedoch nicht operativer Natur: Amazon verbuchte rund 53 Milliarden US-Dollar an nicht realisierten Kursgewinnen, überwiegend aus der Beteiligung am KI-Unternehmen Anthropic. Diese Sondereffekte heben das Ergebnis, sind aber bilanziell bedingt und weniger aussagekräftig für die nachhaltige Cash-Generierung.

Im E‑Commerce-Geschäft setzte Amazon auf Ausbau der Logistikkapazitäten und auf das Prime‑Day‑Event (23. bis 26. Juni), bei dem Kunden laut Adobe Analytics über 26,4 Milliarden Dollar ausgaben. Parallel plant Amazon einen großflächigen Ausbau seines Standorts in Pforzheim: Über 300 Millionen Euro Investitionen, Verdopplung der Beschäftigten auf deutlich über 2.000 bis Ende 2029 und Lagerkapazität für rund 20 Millionen Artikel mit Hunderten Transportrobotern. Die Investition stärkt die regionale Präsenz und schafft Arbeitsplätze.

Analysten reagierten rasch: Jefferies hob das Kursziel auf 330 US-Dollar (Buy) und verwies auf einen um 132 Milliarden Dollar gewachsenen Auftragsbestand in AWS; JPMorgan erhöhte das Ziel auf 365 US-Dollar (Overweight). Beide betonen, dass erhöhte Kapitalausgaben – Jefferies nennt nun 220 Milliarden Dollar – angesichts der Nachfrage gerechtfertigt seien.

Fazit: Amazon präsentiert ein solides operatives Momentum, gestützt von AWS und dem Boom bei KI‑Infrastruktur. Die hohe Einmalbuchung durch Anthropic stärkt das Ergebnis kurzfristig, macht aber die Frage nach der Nachhaltigkeit der Renditeentwicklung relevant. Anleger und Analysten begrüßen das Zahlenwerk, müssen allerdings weiterhin hohe Investitionen und die Abhängigkeit von nicht-operativen Effekten in ihre Bewertung einbeziehen.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,32 % und einem Kurs von 271,6EUR auf Nasdaq (01. August 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.