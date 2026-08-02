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    Apple: Starkes Umsatzplus – enttäuschender Ausblick lässt Aktie fallen

    Apple: Starkes Umsatzplus – enttäuschender Ausblick lässt Aktie fallen
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Apple hat im dritten Quartal des Fiskaljahres 2026 starke Kerndaten vorgelegt, doch der Ausblick dämpfte die Anleger. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 16 Prozent auf 109,4 Milliarden US‑Dollar, der Gewinn je Aktie legte um 29 Prozent auf 2,02 Dollar zu und übertraf damit die Konsensschätzungen. Dennoch fiel die Aktie nachbörslich deutlich – wegen eines vorsichtigen Managementausblicks und anhaltender Lieferengpässe.

    Für das laufende Quartal prognostiziert Apple ein Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent, was unter den Markterwartungen von rund 12 Prozent liegt. Die Bruttomarge soll auf 47 bis 48 Prozent zurückgehen. Finanzchef Kevan Parekh erwartet ein iPhone‑Umsatzwachstum im mittleren Zehnprozentbereich; Analysten hatten zuletzt etwa 17,6 Prozent erwartet. Trotz hoher Nachfrage genügte der Ausblick nicht, um Hoffnungen auf ein beschleunigtes Wachstum zu bestätigen.

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    Das iPhone bleibt das Zugpferd: Der Umsatz in dieser Sparte wuchs um 21,7 Prozent auf 54,25 Milliarden Dollar und lag leicht über den Analystenschätzungen. Marktbeobachter führen den kräftigen Absatz unter anderem darauf zurück, dass Verbraucher Käufe vorgezogen haben, angesichts zuletzt gestiegener Preise für andere Apple‑Produkte. Analysten erwarten zudem, dass Apple bei der Vorstellung der nächsten iPhone‑Generation im Herbst wieder Preisanpassungen ankündigen könnte.

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    CEO Tim Cook machte in der Analystenkonferenz deutlich, dass Apple derzeit an die Grenzen der Lieferkette stößt. Knapp sind vor allem hochintegrierte Chipsysteme und Fertigungskapazitäten für eigenentwickelte Prozessoren; betroffen ist besonders das Mac‑Segment. Die Halbleiterindustrie biete derzeit weniger Flexibilität, weil Kapazitäten durch die starke Nachfrage nach Chips für KI‑Rechenzentren gebunden seien. Apple prüfe alternative Zulieferer, vor allem im DRAM‑Bereich, wo der Markt sehr konzentriert ist; zugleich treiben stark steigende Speicherpreise die Kosten.

    Neben der Lieferproblematik belasteten auch Wechselkursentwicklungen und geringfügig schwächere Ergebnisse im Dienstleistungsbereich sowie in China die Stimmung. Zudem verbesserte ein Zollrückzahlungs‑Effekt das Ergebnis leicht. Die Unsicherheit im Ausblick und die Branchenengpässe führten zu Gewinnmitnahmen bei einer Aktie, die zuvor stark gelaufen war. Managementwechsel im September – Cook übergibt an John Ternus – bleibt ebenfalls ein Thema für Investoren.

    Analysten wie Samik Chatterjee (JPMorgan) sehen die starke Nachfrage zwar als Fundament, aber die Gewinnmargen und Wachstumsaussichten würden durch Engpässe, DRAM‑Preissteigerungen und Währungsbelastungen geschmälert. Kurzfristig dürfte die Aktie volatil bleiben, weil Investoren nun stärker auf operative Details und die Lieferkettenstrategie achten. Mittelfristig hängt Apples Kursentwicklung davon ab, ob der Konzern kurzfristig zusätzliche Kapazitäten erschließen, die Kostenbasis durch Preissetzungsmacht schützen und die Einführung neuer Modelle (inklusive möglichem Klapp‑iPhone) reibungslos gestalten kann. Für Anleger gilt: Chancen wegen starker Fundamentaldaten, Risiken wegen Lieferkettenproblemen und Unsicherheit durch den Managementwechsel mittelfristig erhöht.



    Apple

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    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,35 % und einem Kurs von 308,9EUR auf Nasdaq (01. August 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.




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