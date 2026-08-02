Ferrari macht Kasse: 484.000€ pro Wagen und höhere 2026-Prognose

Angetrieben wurde das Geschäft vor allem vom F80, der steigenden Nachfrage nach teuren Individualisierungen sowie starken Beiträgen der Modelle 12Cilindri, Purosangue und der 296-Speciale-Familie. Zudem generierte Ferrari zusätzliche Umsätze durch Motorenvermietungen an andere Formel‑1‑Teams und wachsende Erlöse im Rennsport- und Lifestyle-Geschäft. Sponsoring- und Markenaktivitäten lagen bei 209 Millionen Euro (+2 %).

Ferrari hat im zweiten Quartal sowohl Umsatz als auch Ergebnis gesteigert und die Jahresprognose für 2026 angehoben — ein Beleg dafür, dass der Luxusmarkt weiter floriert. Der Konzern meldete einen Nettoumsatz von 1,94 Milliarden Euro, ein Plus von 8 Prozent (bei konstanten Wechselkursen +11 Prozent). Die Erlöse aus Fahrzeugen und Ersatzteilen kletterten auf 1,63 Milliarden Euro (+8 %). Bemerkenswert: Ferrari lieferte 3.366 Fahrzeuge aus — 128 weniger als im Vorjahr — was den starken Mix- und Preis-Effekt unterstreicht: die Einnahmen pro ausgeliefertem Fahrzeug lagen bei rund 484.000 Euro (bei Einrechnung aller Erlöse sogar bei etwa 576.000 Euro). Diese Zahl illustriert am deutlichsten, wie kräftig der Luxusboom wirkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um 10 Prozent auf 605 Millionen Euro; die operative Marge erreichte 31,2 Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wuchs um 7 Prozent auf 755 Millionen Euro, die EBITDA-Marge betrug 39 Prozent. Unter dem Strich blieb ein Nettogewinn von 463 Millionen Euro; das verwässerte Ergebnis je Aktie stieg von 2,38 auf 2,62 Euro. Der industrielle freie Mittelzufluss belief sich auf 276 Millionen Euro, die industrielle Nettoverschuldung lag bei moderaten 131 Millionen Euro.

Trotz höherer Produktions-, Marketing- und Motorsportkosten hob Ferrari die Prognose für 2026 an: Das bereinigte EBITDA soll von 2,77 Milliarden Euro im Vorjahr auf mindestens 2,97 Milliarden Euro steigen. Vorstandschef Benedetto Vigna bezeichnete die Auftragsbücher als voll — teils bereits bis 2027 — ein weiteres Signal für robuste Nachfrage.

Die Finanzcommunity reagierte positiv: Jefferies erhöhte das Kursziel von 380 auf 400 Euro und bestätigte die Kaufempfehlung. Die Aktie kletterte kurzfristig auf ein Jahreshoch, blieb aber unter dem Rekordniveau von 2025. Insgesamt bestätigen die Zahlen, dass Ferrari dank Produktmix, Preispremium und Individualisierungen erfolgreich vom Luxusboom profitiert — sichtbar in hohen Margen und außerordentlich hohen Erlösen pro Fahrzeug.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 341,6EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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