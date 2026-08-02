🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mega-Auftrag bringt Rheinmetall Rückenwind — doch Cashflow bleibt Risiko

    Mega-Auftrag bringt Rheinmetall Rückenwind — doch Cashflow bleibt Risiko
    Foto: David Young - dpa

    Rheinmetall hat einen Großauftrag zur umfassenden Modernisierung der Fregatte BAYERN (Typ F123) erhalten. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern will das 143 Meter lange Schiff auf der Neuen Jadewerft in Wilhelmshaven bis 2029 technisch erneuern, um die seit 1996 im Dienst stehende Einheit der Deutschen Marine mindestens bis 2035 einsatzfähig zu halten. Der Auftragswert wird vom Unternehmen im mittleren dreistelligen Millionen‑Euro‑Bereich angegeben.

    Die Modernisierung umfasst die Erneuerung des Führungs‑ und Waffeneinsatzsystems, die Modernisierung der Radar‑Sensorik sowie die Überholung von Antriebs‑ und Vortriebsanlagen. Darüber hinaus werden schiffstechnische Anlagen instand gesetzt und Systeme zur U‑Boot‑Abwehr nachgerüstet. Rheinmetall betont die langjährige Expertise der Neuen Jadewerft bei Instandsetzungen und der Integration komplexer maritimer Systeme; die BAYERN liegt aktuell an der Pier, bevor sie ins Dock verlegt wird.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Short
    1.236,07€
    Basispreis
    1,02
    Ask
    × 11,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.050,00€
    Basispreis
    10,29
    Ask
    × 11,11
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Strategisch stärkt der Auftrag das Service‑ und Lebenszyklusgeschäft der Division Naval Systems. Rheinmetall verfolgt zunehmend eine Dualstrategie aus Neubauaufträgen und langfristiger Betreuung, Wartung sowie Modernisierung bestehender Schiffe. Der Zuschlag kommt vor dem Hintergrund einer jüngsten Enttäuschung: Das Bundesverteidigungsministerium hatte ein milliardenschweres F126‑Projekt gestoppt, nachdem Rheinmetall die frühere NVL‑Werft im April für 1,5 Milliarden Euro übernommen hatte.

    wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Rheinmetall-Aktie im Wert von 50 Euro!

    Finanziell fällt die Order in eine Phase hoher Dynamik bei Rheinmetall: Für das zweite Quartal 2026 meldete das Unternehmen vorläufige Umsätze von rund 3,289 Mrd. Euro (+69 % gegenüber Vorjahr) und ein operatives Ergebnis von 562 Mio. Euro, das die Markterwartungen deutlich übertraf. Daraus resultierte eine operative Marge von etwa 17,1 % für Q2; der Auftragsbestand kletterte auf über 80 Mrd. Euro. Zusammengenommen ergibt sich für das erste Halbjahr ein Umsatz von rund 5,23 Mrd. Euro und ein operatives Ergebnis von etwa 786 Mio. Euro (H1‑Marge rund 15 %).

    Nicht unerheblich ist allerdings der Hinweis des Managements auf einen deutlich negativen operativen Free Cashflow im Quartal. Ursachen seien verschobene Kundenanzahlungen, stark gestiegene Forderungen zum Quartalsende sowie Vorratsaufbau und Kapazitätserweiterungen. Ob es sich dabei um eine temporäre Liquiditätsverschiebung handelt oder um ein strukturelles Problem, wird als zentraler Prüfstein für den anstehenden Halbjahresbericht Anfang August angesehen.

    Fazit: Der BAYERN‑Zuschlag ist ein salutäres Signal für Rheinmetalls After‑Sales‑Geschäft und entlastet Zweifel an der Fähigkeit, den großen Backlog in Umsätze zu verwandeln. Die operative Dynamik verbessert die Fundamentaldaten, doch der Cashflow bleibt der kritische Faktor für die nachhaltige Bewertung und die kurzfristige Marktreaktion.



    Rheinmetall

    -0,26 %
    +12,12 %
    +16,91 %
    -14,76 %
    -33,93 %
    +353,88 %
    +1.295,37 %
    +1.711,88 %
    +49.231,03 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
    Rheinmetall direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 1.143EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Mega-Auftrag bringt Rheinmetall Rückenwind — doch Cashflow bleibt Risiko Rheinmetall hat einen Großauftrag zur umfassenden Modernisierung der Fregatte BAYERN (Typ F123) erhalten. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern will das 143 Meter lange Schiff auf der Neuen Jadewerft in Wilhelmshaven bis 2029 technisch erneuern, um die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     