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    ING übertrifft Prognosen – 17% Rendite, Rückkäufe & Frühstartrente

    ING übertrifft Prognosen – 17% Rendite, Rückkäufe & Frühstartrente
    Foto: Christoph Gollnow - dpa

    ING hat im zweiten Quartal mit deutlich besseren Zahlen als erwartet überzeugt und die Finanzwelt aufhorchen lassen. Die Erträge kletterten um zehn Prozent auf 6,3 Milliarden Euro, der Nettogewinn lag bei 1,95 Milliarden Euro – ein Plus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und höher als von Analysten prognostiziert. Das Ergebnis vor Steuern stieg gar um 23 Prozent. Treiber waren ein gestiegener Zinsüberschuss, kräftiges Kreditwachstum sowie zweistellige Zuwächse im Provisionsgeschäft. Parallel hielt die Bank das Kostenwachstum in Schach und profitierte von Effizienzgewinnen durch Digitalisierung und den Einsatz Künstlicher Intelligenz; die Risikovorsorge blieb überraschend niedrig.

    Als Reaktion auf die Zahlen zog das Management die Jahres- und Mehrjahresziele an: Für das laufende Geschäftsjahr peilt ING nun Erträge von mehr als 24,5 Milliarden Euro an, für 2027 sollen sie die Schwelle von 26 Milliarden Euro übersteigen. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital soll 2026 über 15 Prozent liegen und im Jahr darauf – ohne das abgespaltene Russland-Geschäft – über 16 Prozent. Im zweiten Quartal wurde bereits eine Eigenkapitalrendite von 17 Prozent erreicht, im ersten Halbjahr lag sie bei 15,3 Prozent. Zudem sieht das Management Spielraum für einen weiteren erheblichen Aktienrückkauf. Anleger honorierten die robuste Entwicklung: Die Aktie stieg zwischenzeitlich rund vier Prozent auf 29,875 Euro und zählt seit Jahresbeginn zu den stärkeren Werten im EuroStoxx 50 mit einem Kursplus von etwa 25 Prozent.

    Neben operativen Erfolgen betonte ING-Deutschland-Chef Lars Stoy in einem separaten Thema die Bedeutung der geplanten Frühstartrente als Einstieg in eine stärkere Kapitalmarktorientierung der Altersvorsorge. Das vorgesehene staatliche Fördermodell sieht vor, dass jedes Kind von sechs bis 18 Jahren monatlich zehn Euro in ein individuelles Altersvorsorgedepot erhält; Start ist 2027, mit rückwirkender Unterstützung für bestimmte Jahrgänge ab 2026. Eltern und Angehörige könnten zusätzlich jährlich bis zu 6.840 Euro einzahlen. Stoy forderte zugleich eine umfassendere Finanzbildungsstrategie und eine mögliche Ausweitung der Förderung auf weitere Jahrgänge; der Sozialverband SoVD äußerte hingegen Kritik an kapitalgedeckten Systemen und forderte niedrige Verwaltungskosten.

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    Fazit: ING präsentiert sich in der Gewinn- und Wachstumsphase als effizienter, dividendenstarker Konzern mit klarer Profitabilitätskurve und positiver Marktwirkung. Politische Entscheidungen zur Frühstartrente hingegen bleiben für Anbieter und Produktimplementierung der nächste Prüfstein.



    ING Group

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    ISIN:NL0011821202WKN:A2ANV3
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    Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 30,39EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.





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